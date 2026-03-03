Klub opustil za neštandardných okolností. Podľa Žiliny to nebolo v súlade s pravidlami

V akadémii MŠK Žilina vyrastalo a stále vyrastá množstvo talentovaných futbalistov. Jedným z nich bol aj Kristián Stručka. No ten klub opustil za neštandardných okolností.
To sa celku pod Dubňom nepáčilo a zvažuje aj ďalšie kroky. Nebolo to v "súlade s internými pravidlami, dohodnutými procesmi ani hodnotami nášho klubu".
"Šošoni dlhodobo presadzujú férovosť, otvorenú komunikáciu a rešpekt k zmluvným záväzkom, a preto na podobné situácie musíme reagovať dôsledne," píše sa na webstránke.
Stručka bol hráčom projektu "B+U19". Jeho odchod bol v priamom rozpore so zmluvnými povinnosťami a pravidlami profesionálneho správania.
Hráč porušil svoje zmluvné povinnosti
"Hráč sa na začiatku zimnej prípravy rozhodol odmietnuť účasť na povinnom tréningovom procese z dôvodu záujmu iného klubu, čím porušil svoje zmluvné povinnosti.
Tento postup vznikol na základe nesprávnej domnienky zaujímajúceho sa klubu, že podpis profesionálnej zmluvy automaticky prelomí platnú amatérsku zmluvu hráča – čo predstavuje zásadné nepochopenie pravidiel prestupového procesu a výrazný odklon od štandardov správania sa profesionálneho klubu.
V dôsledku tohto omylu sa hráč ocitol v nejasnom "medzipriestore" a celá situácia sa zbytočne predĺžila o viac než mesiac," uvádza ďalej MŠK Žilina.
Mladík odmietol účasť na tréningoch A-tímu aj profesionálnu zmluvu, keďže cítil inú príležitosť. "Po tom, čo hráč odmietol v januári účasť na tréningoch, bol zaradený do individuálneho tréningového procesu, čo bola reakcia na jeho vlastné porušenia."
Počas obojstrannej komunikácie sa Stručka rozhodol ukončiť zmluvný vzťah, pričom tím údajne nemal možnosť situáciu vyriešiť štandardným spôsobom.
Cielené navádzanie na porušenie platnej zmluvy
"Z vyjadrení hráča zároveň vyplynulo, že iný klub a jeho zástupcovia ho mali presviedčať k postupu, ktorý je v rozpore s jeho platnými povinnosťami voči MŠK Žilina.
Ak je to pravda, ide o cielené navádzanie na porušenie platnej zmluvy, čo MŠK Žilina považuje za postup, ktorý nezodpovedá korektným vzťahom medzi klubmi," priblížili "šošoni".
Očakávali sme štandardný postup
"Keďže bol hráč pod platnou zmluvou, očakávali sme zo strany zaujímajúceho sa klubu štandardný postup a korektné dohodnutie podmienok prestupu s MŠK Žilina.
Hoci kontakt zo strany daného klubu neskôr prebehol, celý proces nebol vedený spôsobom, ktorý zodpovedá bežnej praxi ani potrebnej profesionalite, a navyše s podmienkami, ktoré sme nemohli akceptovať.
To spôsobilo, že situácia sa zbytočne naťahovala viac než mesiac bez jasného riešenia. Následné jednostranné ukončenie zmluvy zo strany hráča preto prirodzene vyžaduje primeranú reakciu nášho klubu," povedal riaditeľ Akadémie MŠK Žilina Michal Biras.
Takýto spôsob odchodu považuje celok spod Dubňa za nekorektný, neprofesionálny a v priamom rozpore s filozofiou klubu, ktorá stojí na férovom prístupe, otvorenej komunikácii a rešpektovaní dohôd.
"MŠK Žilina bude v súvislosti s týmto konaním zvažovať ďalšie kroky, aby príslušné orgány posúdili jeho súlad so športovou legislatívou a zmluvnými pravidlami," doplnil klub na svojom webe.
Podľa dostupných informácií by malo ísť o druholigový tím OFK Dynamo Malženice. Patrí mu 10. miesto so štvorbodovým náskokom pred pozíciami zaručujúcimi zostup.
