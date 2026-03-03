Najhorší výsledok po piatich rokoch. Trnava zlyháva na všetkých frontoch, opäť padla s Podbrezovou

Gólová radosť Podbrezovej počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
Fotogaléria (12)
Gólová radosť Podbrezovej počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. mar 2026 o 19:52
Trnava prehrala skôr ako vo finále po štyroch účastiach vo finále.

Slovnaft cup - štvrťfinále

Podbrezová - Trnava 4:1 (1:1)

Góly: 51. a 90.+4 Kováčik, 26. Galčík, 80. Palumets - 19. Luka (vlastný)

ČK: 90.+1 Škrbo (Trnava) po druhej ŽK

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vyradili vo štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu obhajcu trofeje FC Spartak Trnava.

„Železiari“ nadviazali na vynikajúcu formu na začiatku jari a víťaza troch z uplynulých štyroch ročníkov zdolali presvedčivo 4:1.

Proti rovnakému súperovi triumfovali aj pred 11 dňami v stretnutí Niké ligy na Štadióne Antona Malatinského vysoko 5:0.

Fotogaléria zo zápasu Podbrezová - Spartak Trnava (Slovnaft Cup, štvrťfinále)
Gólová radosť Podbrezovej počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
Gól do brány Trnavy počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
Peter kováčik (Podbrezová) a Luka Khorkheli (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
René Rantuša (Podbrezová) a Yethro Metsoko (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
12 fotografií
René Rantuša (Podbrezová) a Yethro Metsoko (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.Martin Mikovič (Trnava) a Kevor Palumets (Podbrezová) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu. Samuel Štefánik (Podbrezová) Michal Tomič (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.Roland Galčík (Podbrezová) a Luka Khorkheli (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.Šiler Radek (Podbrezová) a Patrick Karhan (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.Fanúšikovia Podbrezovej počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.Hlavný tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.Hlavný tréner FC Spartak Trnava Antonio Muñoz počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.

Spartak si nenapravil chuť po prehrách s Podbrezovou (0:5) a Slovanom Bratislava (0:4). Hostia pritom na strednom Slovensku viedli po vlastnom góle Jakuba Luku, no Roland Galčík vyrovnal ešte pred uplynutím polhodiny hry.

Po zmene strán nasmeroval za postupom Podbrezovčanov obranca Peter Kováčik, ktorý sa strelecky presadil vo štvrtom súťažnom vystúpení za sebou.

Dvojgólový rozdiel zabezpečil v 80. minúte Estónec Kevor Palumets a v nadstavenom čase už oslabenú Trnavu o jedného hráča dorazil druhým presným zásahom v dueli Kováčik.

VIDEO: Štefan Markulík

Podbrezová si zahrá medzi štyrmi najlepšími tímami Slovnaft Cupu po ročnej prestávke. Naposledy ju na ceste do finále zastavil v sezóne 2023/24 práve trnavský Spartak.

Podbrezová vyhrala na jar už po piaty raz, pričom vo všetkých prípadoch suverénnym spôsobom.

Spolu s ligovými triumfmi nad Trenčínom (4:0), Ružomberkom (5:0), Trnavou (5:0) a Prešovom (4:1) má mužstvo trénera Štefana Markulíka v týchto piatich stretnutiach skóre 22:2.

    Na snímke zľava Peter kováčik (Podbrezová) a Luka Khorkheli (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
    Na snímke zľava Peter kováčik (Podbrezová) a Luka Khorkheli (Trnava) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
