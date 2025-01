Zo siedmej ligy prestúpil do druholigového Prešova. Bolo to extrémne, spomína

TJ Budovateľ Žehňa dotiahol zo siedmej do šiestej ligy. Jeho kvality si všimol tréner Jozef Kostelník, ktorý mu dal šancu v Tatrane Prešove. Za najstarší slovenský klub skóroval už ako 16-ročný, jeho kariéra však nabrala opačný spád. LUKÁŠ MAKARA (28) dnes hráva za piatoligový klub OFK Marhaň-Koprivnica, v ktorého drese je so štrnástimi gólmi najlepším strelcom jesennej časti.

V ankete Jedenástka jesene ste dostali najviac, jedenásť hlasov. Čo to pre vás znamená? Vnímam to normálne. Potešil som sa a život ide ďalej. Som vďačný, že si ma niekto všimol a ocenil ma.

Ak mám byť úprimný, som prekvapený, ako to dopadlo. Rozhodne som nečakal toľko hlasov, pretože nie s každým si človek sadne ľudsky či charakterovo. A navyše, každý zápas je iný.

Čo na vašu nomináciu povedali spoluhráči? Jedenástka sa robila počas zimnej prestávky, takže sme to v kabíne ešte nerozoberali. Rozhodne ma to bude niečo stáť. Inak mi písalo viacero kamarátov. Všimli si, že som tam a gratulovali mi.

Máte v tíme najlepšieho strelca, no zimujete až na ôsmom mieste tabuľky. Čo sa stalo? Nastali isté problémy, ktoré musíme vyriešiť. Letnú prípravu sme začali dobre, mali sme dosť hráčov, no situáciu nám skomplikovali karty či zranenia. A potom nás bolo málo. Rozhodne sa musíme posilniť. V poslednom kole ste prekvapivo vyhrali na pôde druhej Dulovej Vsi 2:1. Do 82. minúty sme vyhrávali 1:0. Potom však rozhodca odpískal veľmi prísnu penaltu, na čo jeden z našich chlapcov reagoval a dostal červenú kartu. Napriek oslabeniu sme sa však nevzdali a v samom závere sme rozhodli o našom víťazstve. Je to zaujímavé, pretože sme zdolali aj prvé Kendice. Napriek tomu sme ale až na ôsmom mieste. Zdoláte prvé dva celky súťaže a ste v dolnej polovici tabuľky. Ako je to možné? Ťažká otázka. Veľmi ťažká otázka. Ani na ňu neviem poriadne odpovedať. Mali sme sériu piatich výhier, no potom prišiel totálny výbuch. Mysleli sme si, že je to len facka, no neustáli sme to v hlavách a prišli ďalšie prehry. V amatérskom futbale je to tak, že prídu prehry a nie je potom chuť do tréningov. A to sa odzrkadlilo na našich výkonoch. Na jeseň sme mali nesmierne výkonnostné výkyvy. Nakoniec môžeme byť asi radi, že sme skončili, ako sme skončili.

Podávali ste rozdielne výkony, no strelecky sa vám darilo. Strelili ste štrnásť gólov a spolu s René Csejteyom ste najlepším kanonierom súťaže. Mohlo to byť aj lepšie, viacero šancí som zahodil. Streliť v trinástich zápasoch štrnásť gólov neberiem ako niečo výnimočné. Ďakujem však, že si to tréneri všimli. Verím, že ich na jar nesklamem a budem aspoň pokračovať v nastolenom trende.

Kedy začínate prípravu na jarnú časť, aké budú vaše ciele? Prvý tréning je naplánovaný na 25. januára a potom hneď budeme hrať aj zápasy, pretože sme sa prihlásili do Zimnej ligy. Dobrý projekt, vďaka ktorému si spestríme dlhú zimu. Verím, že sa počas prestávky naladíme na jarnú časť a naše výkony v nej budú lepšie a hlavne konsolidované. Na začiatku kariéry ste prestúpili z vášho materského klubu TJ Budovateľ Žehňa do druholigového Prešova. Ako sa vám podaril takýto skok? Mal som len šestnásť rokov. So Žehňou sme vyhrali siedmu ligu a postúpili sme do šiestej. Je to už dosť dlhá doba, dvanásť rokov. Všimol si ma tréner Jozef Kostelník, ktorý mi ako mladému chlapcovi dal šancu v druholigovom tíme. Bol to najväčší úspech mojej kariéry. Bolo to extrémne, skutočne obrovský skok, no za mesiac som si zvykol na vyššie tempo i tréningovú záťaž.

Lukáš Makara v drese Prešova v zápase proti Pohroniu. (Autor: archív - LM)

Na ktorý pamätný zápas rád spomínate? Strelil som iba jediný gól. Bolo to proti Rimavskej Sobote, proti ktorej som dával na 2:0. Nakoniec sme vyhrali 5:0, takže to boli neopísateľné pocity. Keď 16-ročný chalan strelí gól v druhej lige, je to niečo výnimočné. Škoda, že po sezóne tréner Kostelník skončil a klub so mnou nepredĺžil zmluvu. Vtedy to nebolo ako dnes, že manažér vám vybaví zmluvu a idete ďalej do iného klubu. Ja som nedostal žiadnu profesionálnu ponuku, preto som odišiel do Plavnice, ktorá vtedy hrala tretiu ligu. Darilo sa mi, za polroka som strelil dvanásť gólov. Stále to však neprinášalo ovocie. Prestúpil som tak do iného treťoligového tímu TJ Rozvoj Pušovce, no bola to najväčšia chyba v mojej kariére. Prestalo sa mi strelecky dariť a už to nebolo ako predtým.

Odvtedy ste hrali len nižšie súťaže. Mrzí vás, že ste sa nepresadili viac? Keby som mal o desať rokov menej, trápilo by ma to. Ja mám však krásne deti, rodinu, takže sa nepozerám dozadu. Asi to tak malo byť. Popri futbale teraz pracujem v stavebníctve a užívam si hru aspoň v piatej lige.

Ste najlepší strelec. Keby prišla ponuka z vyššej súťaže, zobrali by ste ju? Prišla ponuka z tretej ligy, ale zamietol som ju. Ako som vravel, na prvom mieste je u mňa rodina, ktorú musím zabezpečiť. V tretej lige potrebujete trénovať pomaly každý deň a finančne to nie je tak zaujímavé. Zvolil som preto variant práce a futbalu v piatej lige. Aké sú dnes vaše futbalové ciele? Postúpiť. Podarilo sa mi to len raz zo siedmej do šiestej ligy a rád by som si to vyskúšal aj vo vyššej súťaži. Tabuľka V. ligy Sever VsFZ