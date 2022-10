V zápase dal osem gólov. Najkrajší bol ten, keď si vyťukali aj brankára

Po prestávke najprv zaznamenal góly s poradovým číslom štyri a päť, potom sa k slovu dostali aj iní hráči, ale v závere opäť úradoval. Strelil ďalšie tri góly, a to dokonca v rozpätí šiestich minút!

Už v prvom polčase zaznamenal čistý hetrik, mužstvá schádzali do kabín za stavu 3:0.

MALÝ ŠARIŠ. Súpera rozdrvili 11:0, on sám dal osem gólov. Stretnutie 12. kola VIII. ligy ObFZ Prešov Malý Šariš – Žehňa sa zmenilo na galapredstavenie domáceho stredopoliara Patrika Adamča.

„Ťažko povedať. Asi šiesty gól. Šli sme do protiútoku, ´vyťukali´ si aj brankára, dali si pred ním dve-tri prihrávky a zakončoval som do prázdnej brány. Bola to pekná akcia,“ pochvaľoval si Adamčo.

Zároveň ďakoval spoluhráčom. „Bez nich by som tie góly nedal,“ zdôraznil.

Unikátny strelecký počin mu kabína, pochopiteľne, zráta.

„Hetrik má stojí kolo pre celý tím. Boli to skoro tri hetriky, vidím to na dve fľaše. V nedeľu som musel po zápase odísť, dobehnem to zrejme pri najbližšom domácom stretnutí,“ zasmial sa.