Hráči padli od únavy. Totálny šok v Slovnaft Cupe, dedina vyradila druholigistu

„Toto sa nám ani nesnívalo. Eufória bola obrovská, oslavovali sme do rána,“ nadšene pre Sportnet povedal asistent trénera TJ Partizán Ľubeľa Martin Dunaj.

Najväčšie prekvapenie však prišlo v druhom kole. Dedina s tisíc obyvateľmi zdolala nováčika druhej ligy MFK Zvolen. Okresné mesto so 42-tisíc ľuďmi pokorila 1:0.

Futbalisti TJ Partizán Ľubeľa vyradili najskôr v predkole FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, aby si poradili aj so Strečnom.

ĽUBEĽA. Len v minulej sezóne postúpili do krajskej šiestej ligy. Okamžite tak využili šancu prihlásiť sa do pohárovej súťaže Slovnaft Cup.

Keď si zoberieme, že Zvolen porazili nedávno v druhej lige Liptovský Mikuláš a my sme ho teraz pokorili, znie to ako sen,“ prirovnal.

„Motyka vystrelila, pretože vo futbale je možné všetko. Je to najväčší úspech v histórii nášho malého klubu.

„Po prvý raz som videl, že po záverečnom hvizde chlapci padli od únavy. Aj preto si tento úspech zaslúžia. Je to pre nás niečo mimoriadne,“ uviedol Dunaj.

Jediný gól strelil po rohovom kope a trme – vrme pred bránou trénerov syn Michal Dunaj.

„Nečakali sme, že Zvolen zdoláme. Keď som dal gól, mysleli sme si, že to druholigisti otočia. Veľa lôpt však kazili a my sme bojovali. A nakoniec bol môj gól víťazný. Boli to veľké emócie,“ uviedol hrdina zápasu.