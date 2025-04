Po problémoch ide ženský futbal hore. Bardejovčanky nestratili v nižšej súťaži ani bod a majú titul

Počas tohto obdobia však Bardejovčanky stihli postúpiť do najvyššej súťaže, viackrát sa v nej umiestnili na druhom mieste, získali titul majsteriek Slovenska, zahrali si Ligu majstrov a trikrát vyhrali Slovenský pohár.

V hre vtedy nebola len účasť v Lige majstrov, ale aj značná finančná odmena, ktorá napokon putovala do Bratislavy.

Bardejovčaniek sa vtedy zastali aj Hamšík, Duda či Škrtel, no rozhodnutie SFZ zostalo nezmenené.

V čase pandémie covid-19 však prišlo, rozhodnutie Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Ten, pravdepodobne v rozpore s pravidlami, posunul do bojov o Ligu majstrov Slovan Bratislava.

To sa podarilo. Prišli Zita Baníková a Patrícia Urblíková (obe pôsobili minulú sezónu v Zlatých Moravciach), Soňa Vranková (Košice) a Júlia Dzurilová (Poprad).

Pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka to však nevyzeralo veľmi nádejne. Družstvo opustil rad talentovaných dievčat a mládežníckych reprezentantiek, preto bolo potrebné nájsť rovnocennú náhradu.

Sezónu zhodnotila kapitánka družstva Viktória Cuperová. „Som rada a veľmi sa teším, že sa nám podarilo vyhrať všetky doterajšie zápasy a zaistili sme si výhru druhej ligy tri kolá pred koncom sezóny.

Dokázali sme si poradiť s každým súperom, no nebolo to vždy ľahké. Vedeli aj dosť potrápiť. Do zápasov sa snažíme stále nastúpiť s plným nasadením a sústredením. Išli sme od zápasu k zápasu, tak ako nám vravel náš tréner.

Nerátali sme body, či nám stačí remíza alebo si môžeme dovoliť prehru. Stále to bolo o sústredení a o tom, aby sme v zápasoch podali čo najlepší výkon a aby tri body boli stále naše," uviedla.