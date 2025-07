Fanúšikovia si prajú okamžitý návrat. Nebude to jednoduché, vraví tréner

Bardejovčania v minulom ročníku vypadli z tretej ligy a fanúšikovia očakávajú okamžitý návrat do tejto súťaže. Úloha trénerského tria – Vladislav Palša (43), bývalý hráč Partizána Bardejov, Prešova, Trenčína, Kladna, Popradu, Svidníka, Osikova, Kurimy a tiež tréner Popradu (akadémia), Bardejova, Svidníka a Gerlachova, ktorý má trénerskú licenciu UEFA A - Ján Čikoš-Pavličko (trénerská licencia UEFA C – tréner brankárov a Martin Vasiliak (45) , bývalý hráč Bardejova, Bardejovskej Novej Vsi, Stropkova, Svidníka, Vranova, Gaboltova a držiteľ trénerskej licencie UEFA B – nebude jednoduchá.

Ako vyzerá mužstvo v príprave?

V kádri je rad mladých hráčov. Tým chýbajú skúsenosti. Potrebujeme doplniť niekoľkých starších, skúsených futbalistov. Niečo už máme rozrobené. Uvidíme, či sa nám to podarí.

Momentálne sme v štádiu výstavby kádra. Chce to trpezlivosť – našu, chlapcov, vedenia, ale aj verejnosti, ktorá futbal sleduje. Kritika na sociálnych sieťach mladíkom nepridáva na sebavedomí a nepomáha ich rastu ani napredovaniu. Skôr by bolo lepšie povzbudiť ich. To je to, čo potrebujú, aby rástli a napredovali.