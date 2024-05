Mbappe nepripúšťa koniec Paríža. Sme si istí, že to otočíme, hovorí

Útočník Kylian Mbappe verí, že Parížania dokážu v Parku princov uspieť a prebojovať sa do finále vo Wembley.

Jediný gól v prvom stretnutí strelil v 36. minúte útočník Niclas Füllkrug. Pre oba tímy to bude v tomto ročníku už štvrtá konfrontácia, keďže sa stretli už v základnej skupine.

Paríž zvíťazil v úvodnom domácom zápase 2:0 a v záverečnom kole uhral na ihrisku súpera remízu 1:1, ktorá ho posunula do vyraďovačky.

Dortmund v minulom týždni spravil dôležitý prvý krok k postupu do finále vo Wembley, no pred odvetou nemeckého zástupcu znepokojuje nepriaznivá bilancia v dueloch vyraďovacej fázy na ihriskách súperov.

PSG v Dortmunde dvakrát mierili do žrde, pričom v tejto sezóne trafili brvno už desaťkrát, čo je najviac spomedzi všetkých účastníkov prebiehajúceho ročníka LM.

Dortmund dokázal zvíťaziť vonku iba raz z uplynulých 11 zápasov. "Samozrejme, že chceme ísť do Wembley. Čaká nás však ťažký zápas v Paríži. Ak sa chceme prebojovať do finále, musíme byť schopní v Parku princov obstáť," citovala agentúra AFP skúseného obrancu Matsa Hummelsa.

Za uplynulých 20 rokov nastrelili hornú žrď viackrát iba hráči FC Barcelona (11-krát v sezóne 2011/12).

"Sme si istí, že to otočíme a kvalifikujeme sa do finále. Je na nás vyvíjaný veľký tlak, čo je normálne, pretože v hre je miesto vo finále Ligy majstrov. O to viac, keď viete o minulosti tohto klubu v súťaži," uviedol útočník Kylian Mbappe.