Zatykač na Škriniara? Ľudia sa čudovali. Problémový chlapec v Dortmunde ožil

Na jednej strane stojí mužstvo, ktoré bojuje o umiestnenie v najlepšej štvorici, vďaka čomu by si zaistilo kráľovskú európsku súťaž aj pre nasledujúci ročník.

Výhrou nad súčasným francúzskym majstrom Parížom St. Germain v prvom zápase v semifinále (1:0) zaistili postup do Ligy šampiónov aj piatemu tímu v nemeckej lige.

Na prekvapenie sa na tejto priečke nachádza práve Borussia, pre ktorú je to ako vykúpenie.

Do semifinále zasa vstupovali s vizitkou tímu, ktorý ešte nikdy na domácej pôde v tomto kole európskej súťaže v histórii neprehral (2 výhry, 2 remízy). Teraz je to už päť vydarených zápasov.

“Žlto-čierni” však každého šokovali. Do vyraďovacej fázy Ligy majstrov putovali s pečiatkou víťaza skupiny smrti.

„Často je futbal úžasný, ale niekedy sa vám nepodarí ani len skórovať. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Na šatňu výsledok zápasu trochu doľahol,“ priznal kouč.

„Za stavu 0:2 by to mohlo byť iné, ťažšie. Za stavu 0:1 je ale možné strhnúť to doma na našu stranu,” vysvetlil.

„Sledovali sme veľmi dobrý zápas so zaslúženým víťazstvom,” začal hodnotiť zápas na tlačovej konferencii tréner BVB Edin Terzič.