Svetové veci. Koľko bodov už zachránil? Slovák čaruje vo Francúzsku, u nás je mimo

V sobotu si opäť prevzal cenu pre najlepšieho hráča zápasu. Držal biely dáždnik a reagoval na otázky televízneho redaktora.
„Snažím sa pracovať a robiť maximum. Cítim veľkú dôveru. Podarilo sa mi upokojiť tím, tie rozhodujúce zákroky sú skvelé. Potrebovali sme tieto tri body. Je to výborné pre tím,“ tvrdil podľa DAZN.
Dominik Greif bol hlavnou postavou zápasu a výrazne prispel k víťazstvu Olympique Lyonnais nad FC Lorient 2:0 v 29. kole francúzskej Ligue 1.
Slovenský brankár si pripísal čisté konto a patril medzi kľúčové postavy stretnutia vďaka viacerým rozhodujúcim zákrokom.
Podľa Sofascore dostal takmer dokonalú známku: 9,4. Mal sedem úspešných zákrokov.
Portál Maxifoot mu dal osmičku.
Zlomový bod
„Dlho bol len divákom sterilnej dominancie, no napokon sa slovenský brankár stal skutočným zlomovým bodom stretnutia. Jeho absolútne výnimočný reflexívny zákrok z bezprostrednej blízkosti proti Bamba Dieng tesne pred prestávkou zabránil FC Lorient ujať sa vedenia a úplne zmenil priebeh zápasu."
"Istý pri vybiehaní, spoľahlivý vo vzduchu a v závere stretnutia sa opäť autoritatívne vyznamenal proti strele Aiyeguna Tosina. Bez jeho rozhodujúcich zákrokov by Olympique Lyonnais pravdepodobne nikdy nedostal šancu vyhrať tento zápas.“
L'Équipe udelil Greifovi vysokú známku 8/10. Článok s titulkom „Greif a Endrick uviedli veci na pravú mieru“ uvádza, že slovenský brankár je momentálne jediným hráčom Lyonu, ktorý si udržiava svoju vysokú úroveň.
Vyzdvihli najmä jeho „extraordinárny“ reflexívny zákrok v nadstavenom čase prvého polčasu, ktorý zabránil súperovi ísť do vedenia.
Koľko bodov zachránil?
Portál Get French Football News ho ohodnotil známkou 7/10 a v texte si položil rečnícku otázku: „Koľko bodov už túto sezónu Greif pre Lyon zachránil?“ Vyzdvihujú dva superzákroky – jeden za stavu 0:0 a druhý v závere, ktorým udržal dvojgólový náskok.
Greif zaznamenal už jedenáste čisté konto v tejto sezóne francúzskej ligy. V tejto štatistike je vôbec najlepší.
Odchovanec Slovana má 23 run outs, čo znamená, že najčastejšie zo všetkých brankárov v Ligue 1 vybieha z brány, aby prerušil akcie súpera. Okrem toho zneškodnil dve penalty.
Dvadsaťdeväťročný Greif prestúpil do Lyonu krátko pred štartom sezóny z RCD Mallorca.
Francúzsky klub zaplatil podľa denníka L'Équipe výkupné asi štyri milióny eur plus bonusy, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1,5 milióna eur.
Skvelý vzťah
„Od prvého dňa som si uvedomil, že tu panuje skvelý vzťah založený na dôvere,“ vysvetľuje Dominik Greif.
Olympique Lyon sa vrátil na víťaznú vlnu. Slovák sa výrazne ukázal aj v závere zápasu pri pokuse Arthura Avoma Ebonga (80. min). Brankár mal posledné slovo aj po centri Panosa Katserisa, ktorý zakončil Bamba Dieng zoči-voči v pokutovom území (45+2).
„Ten prvý zákrok prišiel vo veľmi dôležitom momente. Snažil som sa čo najviac natiahnuť a zmenšiť uhol. Dva pekné zákroky. Ten druhý bol výnimočný, mal som reflex,“ vysvetlil.
Vďaka tomuto víťazstvu sa Olympique Lyon posunul na piate miesto tabuľky so ziskom 51 bodov.
„Veľmi pevná obrana. Niekedy netreba tlačiť na silu. Od prvého dňa som cítil, že tu je skvelý vzťah založený na dôvere. Cítim sa veľmi dobre.“
V reprezentácii chýba
Najbližší zápas odohrá Lyon na ihrisku Paris Saint-Germain.
Greif aktuálne nefiguruje v reprezentácii Slovenska po známej kauze, naposledy bol iba medzi náhradníkmi v širšej nominácii.
Tréner Francesco Calzona k tomu uviedol: „Vždy som vravel, že do reprezentácie má každý dvere otvorené. Sú tu však pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Ja nemám problém s nikým, s nikým som sa nehádal. Je náročné vytvoriť čistú skupinu ľudí. Hráčov si vyberám nielen podľa hráčskej kvality, ale aj ľudskej. Kto príde do reprezentácie, musí rešpektovať ostatných,“ vysvetlil.
Rekordér Vencel
Vo francúzskej lige už jeden odchovanec Slovana na brankárskom poste žiaril. Alexander Vencel ml. odišiel do Francúzska v roku 1994, mal dvadsaťsedem. Vyhral Francúzsky pohár (1997).
V roku 1999 získal Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy. V drese RC Strasbourg triumfoval aj pred fenomenálnym Fabienom Barthezom – ten sa iba rok predtým stal s Francúzsko majstrom sveta.
V najvyššej francúzskej súťaži (Štrasburg, Le Havre) nazbieral Vencel spolu 222 zápasov, čo je stále slovenský rekord v rámci piatich najlepších líg sveta.
Dominik Greif ide v jeho stopách. Aj on patrí medzi najlepších brankárov francúzskej ligy. Podľa niektorých je dokonca najlepší.