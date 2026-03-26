Francúzska liga upravila program Paríža pred štvrťfinále. Môže sa pripraviť na Liverpool

Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain dosiahol odklad ďalšieho duelu Ligue 1, aby sa mohol lepšie pripraviť na súboje Ligy majstrov.
Súboj Parížanov proti Racing Lens sa mal hrať 11. apríla a domáci nesúhlasili so zmenou termínu konania. Preto uvedený presun na 13. máj vyvolal kontroverziu.
Na hráčov PSG čakajú stretnutia štvrťfinále play-off LM proti anglickému FC Liverpool práve v apríli. Prvý duel je na programe 8. apríla v Paríži, odveta 14. 4. v Liverpoole. A medzitým sa mal hrať aj spomenutý ligový súboj 29. kola.
Zverenci tréner Luisa Enriqueho mali voľno aj medzi zápasmi osemfinále, v ktorom vyradili FC Chelsea. Medzi dvoma súbojmi proti Angličanom mali hrať v Ligue 1 doma proti Nantes, ligové stretnutie 26. kola však napokon presunuli na 22. apríla.
Úradujúci víťazi LM vedú tabuľku LM s jednobodovým náskokom práve pred Racingom Lens a majú aj jeden spomenutý zápas proti Nantes k dobru. Do konca sezóny sa uskutoční ešte sedem kôl.
Riadiaci orgán súťaže LFP tiež odložil zápas Štrasburgu proti Brestu, ktorý sa mal hrať 12. apríla a po novom sa uskutoční tiež 13. mája.
Toto opatrenie má za cieľ umožniť Racingu Štrasburg oddýchnuť si medzi zápasmi štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy proti nemeckému Mainzu.
LFP zdôvodnila tieto opatrenia snahou pomôcť francúzskym klubom uspieť v európskych súťažiach, čo by zabezpečilo zachovanie štyroch zástupcov Ligue 1 v nasledujúcej edícii Ligy majstrov.