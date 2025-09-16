Využili vojnového pilota, ruské peniaze aj algoritmy. Kto sú nováčikovia Ligy majstrov?

BRATISLAVA. Známa melódia hymny Ligy majstrov vyvoláva u hráčov aj fanúšikov zimomriavky – špeciálne ak ide o premiéru v tejto prestížnej klubovej súťaži.
V aktuálnej sezóne budú v hlavnej fáze Ligy majstrov štyria nováčikovia: belgický majster Royale Union Saint-Gilloise, kazašský majster Kajrat Almaty, nórsky majster Bodø/Glimt a cyperský majster Pafos FC.
Kajrat je najvýchodnejší klub, ktorý sa kvalifikoval do hlavnej fázy tejto súťaže, kým Bodø, ktoré leží dvesto kilometrov severne od polárneho kruhu, je najsevernejší.
Deväťdesiatročné čakanie
Union SG je jeden z najúspešnejších belgických klubov v histórii. Založili ho v roku 1897 a už o sedem rokov neskôr získal svoj prvý titul.
V období od 1904 do 1935 vyhral belgický šampionát jedenásťkrát a v rokoch 1933 až 1935 ťahal sériu 60 zápasov bez prehry – tento rekord doteraz platí.
Avšak po druhej svetovej vojne už nedokázal nadviazať na svoje predošlé úspechy a v 80-tych rokoch sa ocitol až v štvrtej lige. Následne pendloval medzi druhou a treťou najvyššou súťažou.
Obrat prišiel v roku 2018 vstupom Tonyho Blooma ako väčšinového majiteľa do klubu. Anglický biznismen bol zároveň prezidentom klubu Brighton & Hove Albion.
Bloom získal svoj majetok vďaka pokru a športovým stávkam a je známy svojím analytickým myslením.
Jeho firma sa špecializuje na dátovú analýzu a algoritmy, aby čo najpresnejšie predpovedal budúci vývoj v športe či v iných oblastiach. Tento prístup použil aj pri riadení futbalového klubu a pri hľadaní talentov.
VIDEO: Majstrovské oslavy Unionu SG
Takýmto spôsobom našli skauti Unionu hráča Deniza Undava, ktorý pôsobil v tretej lige v SV Meppen.
Po Bloomovom príchode Union začal napredovať a v marci 2021 mohol oslavovať postup do najvyššej súťaže po 49 rokoch. Undav k tomu prispel 17 gólmi v 26 zápasoch.
Union ako nováčik skončil na prvom mieste po základnej časti, ale v play-off neuspel a na titul ešte musel čakať. Aj umiestnenie na druhom mieste mu však zabezpečovalo účasť v kvalifikácii Ligy majstrov.
Nakoniec sa Belgičania predstavili v skupinovej fáze Európskej ligy a dostali sa až do štvrťfinále.
Medzitým Union dosahoval úspechy aj v oblasti transferov. Undav prestúpil do Brightonu za 7 miliónov eur.
Klub prakticky celú sumu zainvestoval do ďalšieho útočníka, Victora Bonifacea, ktorého kúpil za 6,1 milióna eur. Po úspešnej sezóne ho predal za 20,5 milióna eur Bayeru Leverkusen.
Union SG aj v ďalších dvoch sezónach prišiel o titul tesne vo finiši. Opäť sa však kvalifikoval do Európy a pomaly si upevňoval miesto medzi účastníkmi Európskej či Konferenčnej ligy.
V minulej sezóne belgické mužstvo konečne ukončilo 90-ročné čakanie na majstrovský titul. Ten zároveň znamenal, že sa automaticky kvalifikoval do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Vojnový pilot v klubových službách
Ostatní traja nováčikovia museli zvládnuť tŕnistú cestu cez kvalifikačné predkolá.
Patrí medzi nich aj nórsky majster Bodø/Glimt, ktorý prakticky pokračuje vo svojom rozprávkovom príbehu z minulej sezóny.
Štvornásobný víťaz nórskej Elitserien sa v sezóne 2024/2025 dostal až do semifinále Európskej ligy, kde ho vyradil anglický Tottenham.
Pritom tento klub z mestečka Bodø, kde v júli je denné svetlo 24 hodín a v decembri iba 56 minút, pred ôsmimi rokmi vypadol do druhej ligy.
Vedenie klubu si nemyslelo, že by hráči nemali na najvyššiu súťaž a domnievali sa, že neúspech pramenil z nedostatočnej mentálnej odolnosti. Preto sa obrátilo na Bjørna Mannsverka, bývalého vojnového pilota, ktorý práve ukončil svoje pôsobenie v armáde po misiách v Afganistane a Líbyi.
Mannsverk sa nepovažuje za mentálneho kouča, má radšej, keď ho označujú za niekoho, kto vytvára klubovú kultúru.
Okrem brutálne úprimných rozhovorov s hráčmi zaviedol aj rôzne rituály: hráči majú každý deň ráno pred tréningom meditovať oblečení v dresoch. Takto to vraj robia aj vojnoví piloti, ktorí meditujú v uniforme.
Mannsverk si všimol, že komunikácia hráčov na ihrisku nie je vždy ideálna. Raz poznamenal, že je škoda, že vo futbale neexistuje time-out podobne ako v hádzanej.
Hráči sa na tom najprv smiali, no z tejto myšlienky vznikol ďalší rituál, takzvaný „kruh“, keď po strelených či inkasovaných góloch mužstvo využíva čas, kým sa nehrá, na rýchlu poradu.
Bývalý vojak zakázal používanie slov "výhra", "prehra", "body" či "tabuľka". Hráčov i realizačný tím zaujíma iba to, či mužstvo napreduje.
VIDEO: Krátky dokument o klube Bodø/Glimt
Bodø aj vďaka týmto metódam získalo v roku 2020 svoj prvý titul a triumfovalo aj v rokoch 2021, 2023 a 2024.
Klub ukázal svoj európsky potenciál už v sezóne 2021/2022, keď sa dostal až do štvrťfinále Konferenčnej ligy, kde ho vyradil AS Rím.
V minulej sezóne prišla spanilá jazda v Európskej lige, kde vo vyraďovacej fáze prešiel nórsky tím cez Twente Eschede, Olympiakos aj Lazio Rím.
V tomto ročníku sa ambiciózny tím spoza polárneho kruhu predstaví aj v tej najprestížnejšej európskej súťaži. V play off o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov Bodø doma deklasovalo Sturm Graz 5:0 a prehra 1:2 v Rakúsku už nemohla ohroziť splnenie ich veľkého sna.
Nórsko bude mať znovu zástupcu v hlavnej fáze LM po roku 2007, keď sa v skupine predstavil Rosenborg Trondheim.
Ruské peniaze aj slovenská stopa
Cyperský Pafos FC vznikol iba pred jedenástimi rokmi fúziou dvoch klubov AEP Paphos a AEK Kouklia. Vo svojej prvej sezóne skončil na druhom mieste druhej ligy a postúpil do najvyššej súťaže. Hoci o rok vypadol, o ďalší rok sa do elity znovu vrátil.
Za klubom stoja dvaja ruskí miliardári, Sergej Lomakin a Roman Dubov, ktorí vlastnia aj FC Riga, ktorý momentálne trénuje Adrián Guľa, aj ruský klub FC Rodina Moskva.
Kým Lomakin je rodák z Moskvy, Dubov sa narodil v Székesfehérvári – ako syn ruského vojenského dôstojníka.
Ich ambíciou je vybudovať futbalové impérium na spôsob Red Bullu alebo City Group.
Pafos pred rokom vyhral Cyperský pohár a prvýkrát v histórii sa kvalifikoval do Európy. Dostal sa do ligovej fázy Konferenčnej ligy a nakoniec mu vystavil stopku v osemfinále švédsky Djurgarden.
Cyperský klub v sezóne 2024/2025 získal svoj prvý titul a do bojov o Ligu majstrov sa zapojil v druhom predkole. V ňom vyradil Maccabi Tel Aviv, ďalej dokázal prejsť cez Dynamo Kyjev a v play off dovŕšil rozprávkovú cestu proti Crvenej zvezde Belehrad.
Nevšedný postupový gól strelil Brazílčan Jaja v 89. minúte odvety.
VIDEO: Zostrih zápasu Pafos - Crvena zvezda
V cyperskej lige neplatia žiadne obmedzenia počtu legionárov – to bol jeden z dôvodov, prečo ruskí majitelia investovali práve v tejto krajine (ďalším je iba 11-percentná daň z príjmov).
Na súpiske Pafosu tak figurujú iba štyria Cyperčania, ale aj štyria Brazílčania, medzi nimi aj veľmi známa tvár: bývalý hráč FC Chelsea či Arsenalu David Luiz, ktorý posilnil klub začiatkom augusta.
V klube nájdeme aj slovenskú stopu: v rokoch 2018 až 2020 v Pafose pôsobil útočník Adam Nemec, ktorý v sezóne 2018/2019 bol so 16 gólmi najlepším strelcom cyperskej ligy.
Premožiteľ Slovana
Slovenskému fanúšikovi treba zo štyroch nováčikov najmenej predstavovať štvornásobného kazašského majstra Kajrat Almaty.
Klub má prezývku „mužstvo národa“, lebo ako jediný celok z Kazachstanu hral aj v sovietskej najvyššej súťaži. Strávil v nej 24 sezón a jeho najlepšie umiestnenie bolo siedme miesto z roku 1986.
Po získaní nezávislosti krajiny kazašské kluby najprv patrili pod Ázijskú futbalovú federáciu, od roku 2002 však už pôsobia v súťažiach UEFA.
Do kvalifikácie Ligy majstrov sa Kajrat prvýkrát dostal v sezóne 2005/2006, kde narazil na Artmediu Petržalku.
Bratislavské mužstvo vtedy viedol Vladimír Weiss a už bolo na pokraji vypadnutia, no prišiel zázračný záver v odvete a gól Pavla Staňa v pridanom čase predĺženia.
Artmedia potom začala písať svoj nezabudnuteľný príbeh v Lige majstrov, Kazaši si na ten svoj ešte museli počkať.
V rokoch 2012 až 2015 trénoval Kajrat Vladimír Weiss a kruh sa istým spôsobom uzavrel v tomto roku, keď kazašský tím na svojej ceste do hlavnej fázy Ligy majstrov vyradil aj bratislavský Slovan, vedený práve Weissom.
Kajrat ako jediný z nováčikov začínal už v prvom kvalifikačnom predkole. Prešiel cez Olimpiju Ľubľana a fínsky KuPS.
Nasledoval pamätný súboj so Slovanom, ktorý sa končil penaltovým rozstrelom a play off proti Celticu Glasgow. Diváci v dvojzápase gól nevideli ani za 210 minút, takže zasa prišli na rad penalty.
Hrdinom rozstrelu sa stal brankár Kajratu Temirlan Anarbekov.
Približne polovicu kádra tvoria domáci futbalisti, ale kazašský majster má vo svojich radoch aj futbalistov z Ruska, Bieloruska, Izraela, Brazílie či Portugalska.
Z Almaty je to bližšie do Tokia ako do Paríža a tak kazašský tím i jeho súperov čaká veľa cestovania: Kajrat doma privíta Pafos, Olympiakos, Club Bruggy a 15-násobného víťaza Ligy majstrov Real Madrid, kým vonku nastúpi na ihrisku Sportingu Lisabon, Interu Miláno, Kodane a Arsenalu.
Vzdialenosť medzi Almaty a Lisabonom je 6900 kilometrov, bude to najdlhšia cesta, akú musí tím absolvovať v histórii Ligy majstrov.
Len o trochu menej sa nacestuje do Kazachstanu Real, z Madridu do Almaty je to 6400 kilometrov.