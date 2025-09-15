Úvodné kolo sľubuje veľké šlágre. Hanckovo Atlético cestuje na Anfield, Bayern privíta Chelsea

BRATISLAVA. Hlavná časť futbalovej Ligy majstrov (LM) klope na dvere a už tohtotýždňové zápasy 1. kola sľubujú niekoľko šlágrov.
Historicky druhú sezónu v novom formáte odštartujú súboje Bilbaa s Arsenalom Londýn a Eindhovenu s belgickým Royale Union.
Divácky určite potešia stretnutia Liverpool - Atletico Madrid, Bayern Mníchov - Chelsea Londýn či Manchester City - SCC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.
Formát súťaže zostáva rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz.
Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off.
Súboje 1. kola budú opäť rozdelené do troch septembrových dní, prvých šesť sa odohrá v utorok, ďalších šesť v stredu a štart najprestížnejšej klubovej súťaže sveta vyvrcholí netradične vo štvrtok taktiež šesticou zápasov.
Od 2. kola sa už bude hrať v zaužívané utorky a stredy.
Vypukne to na San Mamés
Sezónu 2025/2026 naraz odštartujú spomínané stretnutia na San Mames v Bilbau a na Štadióne Philips v Eindhovene.
Španielsky klub naposledy hral v LM pred jedenástimi rokmi, predtým iba raz v ročníku 1998/1999.
Favoritom je anglický vicemajster, ktorý neprehral v 1. kole európskych súťaží od roku 2015.
V druhom otváracom zápase je outsiderom debutant Royale Union. Ten sa stal ôsmym tímom z Belgicka, ktorý sa prebojoval do hlavnej časti.
V predchádzajúcej sezóne Európskej ligy však dokázal zdolať dva holandské tímy na ich pôde, najskôr zvíťazil nad Twente 1:0 a v play off o osemfinále triumfoval nad Ajaxom Amsterdam 2:1 po predĺžení, aj keď napokon nepostúpil.
Alonso: Potrebujeme každého hráča
Ťahákom utorkového programu bude súboj Juventusu Turín s Borussiou Dortmund, ktorí sa stretnú v repríze finále z roku 1997.
„Stará dáma“ dosiaľ v LM nikdy neprehrala domáci zápas úvodného kola a zmeniť sa to pokúsi práve finalista milionárskej súťaže zo sezóny 2023/2024.
Bundesligový klub vtedy prehral s rekordným 15-násobným šampiónom Realom Madrid, ktorý doma privíta Olympique Marseille.
„Biely balet“ sa môže stať prvým tímom histórie s métou 200 víťazstiev a 700 gólov. Tréner tímu Xabi Alonso naznačil, že v nasledujúcich týždňoch bude rotovať zostavu.
„Budeme potrebovať každého. Sme v období s množstvom zápasov. Je dôležité zapojiť každého, aby sme mohli byť konkurencieschopní a konzistentní vo svojich výkonoch,“ citovala španielskeho kormidelníka agentúra AFP.
V stredu vstúpi do súťaže obhajca titulu Paríž St. Germain, v Parku Princov si zmeria sily s talianskou Atalantou Bergamo.
„Liga majstrov je tu a je to výnimočný moment. Vieme, aká je táto súťaž ťažká, ale zároveň sme pokojní a dúfame, že v našom úvodnom zápase budeme hrať dobre,“ hovoril po nedeľnom ligovom víťazstve nad Racingom Lens (2:0) tréner Luis Enrique.
Atlético zrejme bez Hancka
Väčšiu pozornosť však na seba upriamujú šlágre úradujúceho anglického šampióna Liverpoolu s Atleticom Madrid a nemeckého majstra Bayernu Mníchov s londýnskou Chelsea.
„The Reds“ mali dobrý štart do sezóny a po štyroch kolách Premier League sú v lige jediní stopercentní. Horšie je na tom Atletico, ktoré má na konte jediný triumf.
V drese španielskeho tímu zrejme nenastúpi slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý pre zranenie nedohral sobotný duel s Villarrealom (2:0) a v nedeľu s tímom netrénoval.
Najlepší hráč „Los Colchoneros“ za mesiac august má problémy s členkom. Trénerovi Diegovi Simeonemu budú s najväčšou pravdepodobnosťou chýbať aj ďalšie opory Julian Alvarez, Alex Baena či Thiago Almada.
Bayern a Chelsea ponúknu futbalovým priaznivcom reprízu finále z roku 2012, pred trinástimi rokmi sa z víťazstva tešili Angličania.
Oba tímy sú v novej sezóne dosiaľ nezdolané, ale cez víkend sa darilo lepšie Bavorom, ktorí zvíťazili nad Hamburgom jednoznačne 5:0.
„The Blues“ remizovali s Brentfordom 2:2. „Nie sme šťastní, že sme nevyhrali, ale myslíme len na stredu. Určite sme z výsledku sklamaní, ale v stredu nás čaká ďalší zápas a na ten sa teraz sústredíme. Všetci budú pripravení,“ sľúbil stredopoliar anglického tímu Moises Caicedo.
Slavia so Schranzom a Prekopom
Z pohľadu slovenského diváka bude zaujímavý aj vstup Slavie Praha s útočníkmi Ivanom Schranzom a Erikom Prekopom.
Úradujúci český majster doma privíta debutanta súťaže Bodö/Glimt.
„Sme tam, kde potrebujeme byť. Teraz len dúfajme, že takto vydržíme. Mám radosť, ako tím šliape a bije sa o každú loptu. Chceme na ihrisku nechať všetko, to je naša DNA. S Bodö to bude nesmierne náročné po všetkých stránkach, mám ich napozeraných.
Dúfam, že budú všetci zdraví a budeme mať z čoho vyberať,“ povedal tréner Jindřich Trpišovský pre klubový web.
Vo štvrtok púta pozornosť súboj City s Neapolom. Zverenci trénera Pepa Guardiolu sa naň naladili víkendovým mestským derby (3:0), taliansky majster víťazstvom nad Fiorentinou (3:1). „Moje skúsenosti mi hovoria, že toto bude najzložitejší rok.
Potrebujeme čas, pretože sme v druhej fáze projektu a je nevyhnutné, že ako majstri Talianska budeme pod väčším tlakom a starostlivým dohľadom zo strany našich súperov,“ myslel si kormidelník talianskeho mužstva Antonio Conte.
Posledný z troch debutantov Kajrat Almaty, ktorý vyradil v 3. predkole hráčov Slovana Bratislava, odštartuje zápolenie v súťaži na pôde portugalského šampióna Sportingu Lisabon.
Kazachovia merajú do Portugalska 6900 kilometrov dlhú cestu, čo je najväčšia vzdialenosť v histórii súťaže.
1. kolo ligovej fázy LM:
utorok 16. septembra:
18:45 Athletic Bilbao - FC Arsenal
18:45 PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise
21:00 Benfica Lisabon - FK Karabach
21:00 Juventus Turín - Borussia Dortmund
21:00 Real Madrid - Olympique Marseille
21:00 Tottenham Hotspur - CF Villarreal
streda 17. septembra:
18:45 SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt
18:45 Olympiakos Pireus - Pafos FC
21:00 Paríž St. Germain - Atalanta Bergamo
21:00 FC Liverpool - Atletico Madrid
21:00 Bayern Mníchov - FC Chelsea
21:00 Ajax Amsterdam - Inter Miláno
štvrtok 18. septembra:
18:45 FC Kodaň - Bayer Leverkusen
18:45 Club Bruggy - AS Monaco
21:00 Sporting Lisabon - Kajrat Almaty
21:00 Newcastle United - FC Barcelona
21:00 Manchester City - SSC Neapol
21:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul