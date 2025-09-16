Zápasy ligovej fázy sú dostupnejšie ako minulý rok. Kde sledovať Ligu majstrov?

BRATISLAVA. Najprestížnejšia európska klubová súťaž Liga majstrov vstupuje do svojej ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava úspech z minulej sezóny nezopakoval a tak sa v súťaži nepredstaví slovenský klub.
Kým predkolá Ligy majstrov vysielala verejnoprávna Slovenská televízia, play-off a taktiež aj zápasy ligovej fázy odvysielajú stanice Nova Sport.
Vysielacie práva pre Slovensko totiž vlastní TV Nova.
Liga majstrov sa aj v tomto ročníku hrá vo formáte, ktorý mal premiéru minulý rok.
Športové kanály skupiny Nova ponúknu divákom opäť bohaté vysielanie. Zo všetkých hracích dní odvysielajú šesť zápasov – na kanáloch Nova Sport 3 až Nova Sport 6.
Výnimkou je prvé hracie kolo, ktoré je rozdelené až do troch dní, čiže stanice odvysielajú všetkých 18 duelov.
Takisto každé hracie kolo prinesie stanica Nova Sport 4 jeden zápas z mládežníckej Ligy majstrov.
Program jednotlivých zápasov bude Nova zverejňovať postupne – nasadenie duelov sa môže v jednotlivých kolách meniť.
Stanice Nova Sport sú momentálne k dispozícii u viacerých vysielateľov.
Pre zákazníkov Magio TV (Telekom) sú kanály Nova Sport 1 až 4 dostupné v základnom športovom balíčku, Nova Sport 5 a 6 sú však už súčasťou vyššieho balíka XL alebo môžu byť aktivované v rámci balíka Šport Premium za 12 € mesačne.
Pre zákazníkov DIGI Slovakia sú stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2 dostupné v základnom balíku Štandard, zatiaľ čo v balíku Premium nájdu aj Nova Sport 3 a Nova Sport 4.
Kompletný balík všetkých šiestich kanálov, vrátane Nova Sport 5 a Nova Sport 6, je súčasťou najvyššieho balíka Platinum.
Taktiež je možné Ligu majstrov sledovať prostredníctvom internetovej služby Digi GO, kde v balíku Šport za 10,90 € mesačne sú všetky stanice Nova Sportu.
Všetkých 18 zápasov každého kola je možné sledovať aj cez streamovaciu platformu Voyo, je však potrebné mať zakúpený Voyo Sport balík za cenu 11,99 eur.
Najnovšie od augusta tohto roka do svojej programovej ponuky pridal stanice Nova Sport 1 až 6 aj Skylink, ktoré sú dostupné od balíka Kombi+.
Liga majstrov 2025/26 – termíny zápasov
Ligová fáza:
Hrací deň 1: 16.–18. september 2025
Hrací deň 2: 30. september – 1. október 2025
Hrací deň 3: 21./22. október 2025
Hrací deň 4: 4./5. november 2025
Hrací deň 5: 25./26. november 2025
Hrací deň 6: 9./10. december 2025
Hrací deň 7: 20./21. január 2026
Hrací deň 8: 28. január 2026
Vyraďovacia fáza:
Baráž o osemfinále: 17./18. a 24./25. február 2026
Osemfinále: 10./11. a 17./18. marec 2026
Štvrťfinále: 7./8. a 14./15. apríl 2026
Semifinále: 28./29. apríl a 5./6. máj 2026
Finále: 30. máj 2026 (Budapešť)