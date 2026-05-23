Totálna dominancia vo finále. Barcelona sa po roku vrátila na ženský trón futbalu

Barcelona oslavuje titul v Lige majstrov žien.
Barcelona oslavuje titul v Lige majstrov žien. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. máj 2026 o 20:32
ShareTweet0

Vo finále strelila Lyonu štyri góly.

Liga majstrov žien - finále

FC Barcelona - Olympique Lyon 4:0 (0:0)

Góly: 55. a 69. Pajorová, 90. a 90+3. Paralluelová

Futbalistky Barcelony ovládli ženskú edíciu Ligy majstrov. V sobotnom finále v nórskom Osle zdolali francúzsky Olympique Lyon 4:0 a získali v súťaži štvrtú trofej v histórii klubu.

Všetky triumfy pritom dosiahli v uplynulých šiestich rokoch a vo finále boli šiestykrát za sebou.

Lyon v prvom polčase nepremenil svoj tlak na otvárací gól a do šatní sa šlo za stavu 0:0. Napriek aktivite francúzskeho tímu šla do dvojgólového vedenia Barcelona zásluhou Poľky Evy Pajorovej.

Najprv sa presadila po zmene strán ešte pred uplynutím hodiny hry a druhý gól pridala v 69. minúte.

Skóre ešte navýšila v závere dvomi presnými zásahmi Španielka Salma Paralluelová. Historicky najúspešnejší tím v tejto európskej súťaži Lyon nepridal deviatu trofej, naposledy ju získal v ročníku 2021/2022.

V semifinále predtým vyradil obhajkyne z anglického Arsenalu.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Barcelona oslavuje titul v Lige majstrov žien.
    Barcelona oslavuje titul v Lige majstrov žien.
    Totálna dominancia vo finále. Barcelona sa po roku vrátila na ženský trón futbalu
    dnes 20:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Totálna dominancia vo finále. Barcelona sa po roku vrátila na ženský trón futbalu