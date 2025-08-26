Rozprávkový príbeh. Náhradný brankár chytil tri penalty, premožiteľ Slovana bude hrať v Lige majstrov

ALMATY. Keď v 75. minúte prvého zápasu vystriedal zraneného brankára Kajratu Almaty, mnohí boli na pochybách.
Temirlan Anarbekov pôsobil neisto, lopta mu vypadávala. Akoby bol zaskočený, že sa vôbec dostal do brány.
Súboj na pôde škótskeho Cetlicu FC však predsa ustál bez inkasovaného gólu. I keď s tržnou ranou na hlave.
Chytil tri penalty
Pred odvetným súbojom v Kazachstane sa špekulovalo, či práve zranenie prvého brankára sa pre kazašský klub nestane osudným. Opak bol však pravdou.
Stále len 21-ročný gólman sa stal veľkým hrdinom. Nielenže zlikvidoval viacero čistých šancí, ale po remíze 0:0 chytil v penaltovom rozstrele až tri pokusy Celticu.
"V prvom zápase ho predstavili ako striedajúceho hráča. Teraz chytil tri penalty a zapísal sa do histórie Kajratu Almaty," o Anarbekovovi referuje oficiálny web Ligy majstrov uefa.com
Kazašský brankár po životnom výkone akoby neveril, čo sa vlastne stalo. Po konečnom hvizde sa rozbehol za spoluhráčmi a potom chvíľu ležal na zemi.
"Nový hrdina kazašského futbalu," referujú rôzne weby na sociálnych sieťach.
Premožiteľ Slovana Bratislava si aj vďaka nemu po prvý raz v histórii zahrá v hlavnej časti Ligy majstrov.
"Píšu sa dejiny. Kairat porazil Celtic v penaltovom rozstrele a postúpil do Ligy majstrov. Gratulujeme Kajratu a celému kazašskému futbalu k tomuto historickému úspechu," píšu kazašské médiá.
Tréner: Zariadil to všemohúci
Predtým hral klub z Almaty v skupine iba raz, v sezóne 2021/22 si zahral v Konferenčnej lige.
V skupine s Bazilejom, Karabachom a Omoniou Nikózia obsadil s dvomi bodmi posledné miesto.
Čo sa týka účinkovania kazašských klubov v skupinovej fáze Ligy majstrov, pred Kajratom dosiahla rovnaký úspech Astana v sezóne 2015/16. V skupine s Atléticom Madrid, Benficou a Galatasarayom obsadila so štyrmi bodmi posledné miesto.
"Na Slovensku sme mali nápad. S trénerom brankárov sme sa bavili, že Anarbekova vymeníme za Zaruckého.
On povedal, že netreba, že mu verí. Všemohúci to však zariadil tak, že Anarbekova sme mali v bráne teraz a myslím, že to nebola náhoda. Vďaka tomu ideme ďalej," pre kazašský web Sports24.kz povedal tréner Kajratu Rafael Urazbachtin.
VIDEO: Temirlan Anarbekov chytá poslednú penaltu
Rodgers: Ihrisko bolo zlé
Smutným hrdinom Celticu bol japonský legionár Daizen Maeda. Ten najskôr päť minút pred koncom sám pred gólmanom Anarbekovom nepochodil a potom aj zahodil poslednú penaltu.
"Je to veľmi frustrujúce. V posledných dvoch zápasoch sme neukázali, čo dokážeme. Je to trpké sklamanie, pretože v minulej sezóne sme boli na správnej ceste," pre Amazon Prime povedal sklamaný tréner Celticu Brendan Rodgers s tým, že penalty sú lotéria.
Podľa lodivoda škótskeho klubu súboj nepripomínal Ligu majstrov.
"Bol to nekvalitný zápas, ale aj ihrisko bolo veľmi zlé - o tom sme hovorili už pred zápasom. Bolo to badateľné aj na samotnom stretnutí, preto to dopadlo, ako to dopadlo.
Samozrejme, sme sklamaní, ale gratulujem Kajratu k postupu," dodal.
"Je zrejmé, že to nie je výsledok, aký sme chceli. Za oba zápasy musíme vzdať hold Kajratu, bránili zo všetkých síl.
Proste nám to nevyšlo. Samozrejme, chceme byť v Lige majstrov, ale musíme sa cez toto sklamanie veľmi rýchlo spamätať. Musíme držať spolu," dodal stredopoliar Celticu Callum McGregor.
Klub vlastní oligarcha
Kajrat Almaty je súkromný klub, ktorý vlastní oligarcha Kajrat Boranbajev.
"Boranbajev vytiahol celý klub - od detí až po prvý tím z jamy a pozdvihol ho na vysokú úroveň," tvrdí Geniy Tulegenov. Najznámejší futbalový novinár v Kazchstane je šéfredaktorom portálu Sportinfo.kz.
V ére bývalého Sovietskeho zväzu bol Kajrat jediným kazašským klubom, ktorý hral najvyššiu súťaž.
"Kajrat je najpopulárnejší klub v Kazachstane, pretože počas sovietskej éry bol vlajkovou loďou Kazachstanu. Podporovala ho celá republika. Nazývali ho ľudovým tímom," opísal.
V nedávnej histórii zažil Kajrat vzostupy aj pády, ale od roku 2012, keď sa jeho majiteľom stal Kajrat Boranbajev, sa pohybuje na vrchných priečkach. Je úradujúcim majstrom Kazachstanu.
V roku 2013 klub angažoval Vladimíra Weissa, pod ktorého vedením sa dovtedy podpriemerný tím vyšplhal do najvyšších poschodí tabuľky, na medailové priečky.
"O Weissovi sa hovorí len v superlatívoch. Je známy už od čias, keď pôsobil ešte v Petržalke. Práve tento klub v roku 2005 vyradil náš Kajrat. Týmto víťazstvom začal vzostup Weissa," analyzoval Tulegenov.
Podľa novinára Weiss počas troch sezón vrátil veľký futbal do Almaty.
"Mesto začalo žiť a horieť futbalom v zápasoch Európskeho pohára. Súboje proti Aberdeenu a Bordeaux sú ukazovateľom vysokej úrovne Weissa a jeho tímu. Klub urobil veľký pokrok v infraštruktúre a kvalite hry. Je škoda, že Weiss sa s Kajratom nestal majstrom. Niektoré chyby trénerského tímu a niektoré podtexty sa stali prekážkou," dodal novinár.
Aršavin bral päť miliónov
Dva triumfy v národnom pohári v priebehu troch rokov však boli pre ambiciózneho majiteľa málo a so slovenským trénerom sa po troch rokoch rozlúčil.
V roku 2018 pôsobil v Kajrate bývalý hráč Arsenalu Andrej Aršavin, ktorý bral údajne plat päť miliónov eur ročne.
V tom čase mal Kajrat vyšší rozpočet ako Slovan, ale odvtedy sa situácia zmenila. Ako je to dnes?
"Klub nie je v týchto informáciách transparentný, ale podľa neoficiálnych zdrojov je rozpočet približne 10 miliónov eur alebo aj menej," odhaduje Tulegenov. Rozpočet Slovana je 25 až 30 miliónov eur.
Niektorí hráči Slovana dostávajú platy okolo 70 000 eur mesačne. Ako je to v Kajrate?
"Pred desiatimi rokmi, keď Weiss zarábal viac ako 1 milión eur ročne, boli platy hráčov vysoké. Teraz je vektor rozvoja zameraný na akadémiu a vzdelávanie jej hráčov," ozrejmil Tulegenov zmenu filozofie.
Na ligové zápasy Kajratu chodí v priemere asi 10-tisíc ľudí. Súboje v Lige majstrov však boli vždy vypredané, na ne prišlo viac ako 22 000 divákov.
"Kajrat je súkromný klub a okrem investícií Boranbajeva pomáhajú aj sponzori. Plat domáceho hráča prevyšuje 4-tisíc eur mesačne. Najlepší legionári majú okolo 20-tisíc," uzavrel kazašský novinár Geniy Tulegenov.