Najväčší turnaj, aký tu bol. Kde sledovať zápasy EURO U21 a sú ešte vstupenky? (otázky a odpovede)

Osem slovenských miest hostí EURO U21, teda majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov . Je to najväčší futbalový turnaj, aký sa na Slovensku konal.

Na turnaji sa zúčastní 16 mužstiev, ktoré sú rozdelené do štyroch štvorčlenných skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny postupujú do štvrťfinále.

Sú ešte k dispozícii vstupenky?

Áno, na stránke under21tickets.sk sa ešte dajú kúpiť vstupenky na väčšinu zápasov. Najlacnejšie vstupenky na zápasy v skupine stoja 12 eur. Na vyraďovaciu fázu stojí najlacnejší lístok 16 eur a na finále 20 eur.

Hrali Slováci na ME do 21 rokov aj v minulosti?

Áno, dvakrát. V roku 2000 sa turnaj konal na Slovensku, vtedy mal osem účastníkov. Slováci pod vedením Dušana Radolského postúpili zo skupiny a hrali zápas o bronz. Hoci ho prehrali, aj štvrté miesto im zaručilo účasť na olympijských hrách v Sydney.

V roku 2017 sa predstavila slovenská reprezentácia do 21 rokov na šampionáte v Poľsku. Tím Pavla Hapala obsadil v skupine A druhé miesto, no pri vtedajšom formáte s 12 účastníkmi to na postup do semifinále nestačilo. Slovákom chýbal v tabuľke druhých tímov na postup jeden gól.