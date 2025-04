ONLINE: Olympique Lyon - Manchester United dnes, Európska liga LIVE (štvrťfinále)

Manchester United Historicky nejúspěšnější anglický klub zažívá letos jednu z nejhorších sezón za mnoho desítek let. V Premier League je až třináctý, na penalty vypadl z obou anglických pohárů a cesta do Evropy už vede jen přes celkový triumf v Evropské lize. V té jediné se Manchesteru daří, v deseti zápasech je neporažen, po postupu ze základní fáze s 18 body zvládl osmifinále proti Real Sociedadu. Ze San Sebastianu si rudí ďáblové přivezli remízu 1:1, odvetu ale doma jasně ovládli 4:1. Nejlepším střelcem je napříč soutěžemi Bruno Fernandes se 16 brankami. V síni slávy na Old Trafford se již nacházejí tři trofeje z Ligy mistrů, jedna z Evropské ligy i Poháru vítězů pohárů. Svěřence Rubena Amorima dlouhodobě trápila marodka, která se ale vyprazdňuje a do Lyonu neodcestovali pouze Diallo a Martínez.

