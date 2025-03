Hrali 80 rokov, končia. Láska a vernosť vymierajú, rozhodujú peniaze, krúti hlavou starosta

„Do viacerých zápasov sme išli s desiatimi, deviatimi hráčmi. Mnohí hrali so zraneniami, sebazaprením a takto to už ďalej nešlo,“ dodal.

„Ďakujem pánovi starostovi, ktorý nám poskytol hráčov, no v zápätí nám skončili ďalší. Už sme to proste nedokázali zalepiť,“ krútil hlavou.

Futbal sa pokúsili zachrániť v spolupráci so susednými Nemčicami. Ani to však nepomohlo.

Je to smutné, ale je to tak,“ uviedol bývalý hráč a pokračoval:

Chceli sme to so cťou dohrať aj na jar, ale nebolo s kým. Dnes láska a vernosť vymierajú a rozhodujú peniaze,“ vysvetlil ešte raz a ponúkol zaujímavé prirovnanie: „My sme ten futbal nehrali, ale my sme ho znásilňovali.“

„Uvedomujem si, že hráči dnes idú tam, kde im niečo ponúknu. S financiami sme nemali problém, ale platiť niekoho by bolo len oddialenie konca,“ myslí si.

Futbal nedávno skončil aj v susedných Prašiciach, no miestny klub sa podarilo reštartovať. Starosta Kuzmíc verí, že podobný zázrak sa stane aj v ich obci.

„Keby prišla partia, možno by to dala dokopy. Rovnako sa to podarilo Krtovciam, preto možné je všetko. Veľmi si to prajem a určite by som pomohol,“ uzavrel starosta Kuzmíc Peter Mojžiš.