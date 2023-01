Inšpiráciou bol aj Juventus. Treťoligista zmenil logo, pelikán v ňom zostal

Aj starší sa s tým zmierili

Nové logá futbalových klubov fanúšikovia nie vždy prijmú s nadšením. Aj na nové logo Juventusu Turín prišli rozporuplné reakcie.

Dvadsaťnásobný maďarský majster Újpest FC sa dokonca musel vrátiť ku starému znaku, lebo nové logo vyvolalo u fanúšikov obrovské rozhorčenie a pobúrenie.

Aj v Lučenci odzneli na nové logo rôzne názory.

„Závisí to od pohľadu ľudí. Je to moderné logo, niektorí starší ľudia to na začiatku nepochopili, no potom sa s tým zmierili,“ uviedol Beran.