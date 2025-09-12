Kmotrík zrátal, koľko miliónov Slovan stratil. Peniaze z Ligy majstrov? Už nič nezostalo, tvrdí

BRATISLAVA. Stále ho máta vypadnutie v 3. predkole Ligy majstrov s Kajrat Almaty. Šéf Slovana zrátal škody s tým súvisiace.
„Musíme povedať, že tento rok Slovan stratil asi päť miliónov eur na tom, že sme sa nekvalifikovali do play off o Ligu majstrov,“ reagoval Ivan Kmotrík vo svojom vlastnom podcaste.
Pripomenul, že je veľký rozdiel, či sa klub dostane do pla off Ligy majstrov, alebo zvyšných dvoch súťaží.
„Tento príjem nám vypadol. Kompenzovali sme to odchodom Davida Strelca, takže sme už finančne v poriadku,“ dodal Kmotrík jr. Potvrdil, že prestup Strelca do Middlesbrough je najväčším v dejinách slovenskj ligy.
Anglický klub lanáril slovenského útočníka už v januári. Podľa Kmotríka sa ukázalo správne počkať, lebo si Strelec ešte zvýšil hodnotu.
Vlani sa Slovan dostal do hlavnej fázy Ligy majstrov a zarobil ako nikdy predtým.
Vyrovnali dlhy
Slovenský majster podľa stránky finstat.sk za rok 2024 vyúčtoval rekordné výnosy v hodnote takmer 40,32 milióna eur. V porovnaní s rokom 2023 je to nárast zhruba o desať miliónov.
Slovan mal aj rekordné tržby: 39,59 milióna. Rok 2023: 19,4 mil. eur.
Klub Ivana Kmotríka však hlavne vykázal rekordný zisk - až 7,77 milióna eur. Do plusových čísel sa dostal po dlhých rokoch.
Je to obrovský finančný obrat, lebo v predošlých piatich rokoch mal Slovan vždy veľkú stratu: V roku 2022 padol negatívny rekord: 6,5 milióna eur, 2021: 1,3 mil. eur. 2020: 3,2 mil. eur. 2019: 503-tisíc. Vlani 6,4 milióna.
„Liga majstrov nám dala finančnú injekciu, ktorá nám pomohla, aby sme klub stabilizovali a nastavili do ďalšieho obdobia, čo sa nám podarilo. Urobili sme aj prestupy a vyrovnali nejaké podlžnosti z predošlých období. Samozrejme, už z toho nič nezostalo, už tu máme ďalší ročník,“ dodal Kmotrík.
Už nelieta v oblakoch
Slovan bude hrať v tejto sezóne o dve súťaže nižšie, čiže hlavnú fázu Konferenčnej ligy, čo je súťaž číslo tri. „Neberiem to ako nič fatálne, či tragické. Verím, že budeme úspešní,“ dodal Kmotrík.
Aké sú ciele? „Áno, zachytil som, že veľa ľudí vytiahlo moje predošlé slová, že si viem Slovan predstaviť vo finále Konferenčnej ligy. Na tom sa nič nemení. Verím, že to raz dokáže aj Slovan,“ priznal Kmotrík.
„V tejto sezóne treba byť pevne na zemi a nelietať v oblakoch a postupne ísť krok za krokom. Verím, že nazbierame nejaké body. Bol by som rád, ak by sme zabojovali o zlepšenie nášho najlepšieho umiestnenia v KL,“ želá si šéf Slovana. Jeho tím dokráčal v sezóne 2022/23 do osemfinále, čo je doterajšie maximum.
Futbalisti Slovana Bratislava v tejto sezóne privítajú v hlavnej fáze Konferenčnej ligy Rayo Vallecano, Racing Štrasburg a BK Häcken. Vonkajšie duely odohrajú na pôde AZ Alkmaar, KuPS Kuopio a KF Škendija. Úradujúci slovenský majster bol pri žrebe v prvom, výkonnostne najvyššom koši.
Kmotrík je spokojný
„Hlavný cieľ je postúpiť do ďalšej fázy,“ dodal Kmotrík. To znamená medzi 24 najlepších tímov.
Tréner Vladimír Weiss viacerými vyhláseniami naznačil, že nie je spokojný s posilnením kádra pred sezónou. Noví hráči, ktorí prišli, ešte nedokážu alternovať najväčšie hviezdy.
"Poprosil by som aj média, že nich píšu, že prišli noví hráči, posily neprišli. Niektorí nemali ísť ani okolo štadióna," reagoval veľavravne tréner Slovana.
Kmotrík má iný názor.
„S prestupmi môžeme byť relatívne spokojní. Aj hráči už začínajú napĺňať svoj potenciál. Iste, chce to ešte čas. Aby ešte lepšie zapadli do systému,“ tvrdil Kmotrík.
Mohol prísť Hrošovský a Bero
„Som presvedčený, že sme spravili dobré kroky a priviedli sme hráčov v dobrom veku. Máme v nich aj potenciál dobrého predaja. Z môjho pohľadu panuje spokojnosť, čo sa týka prestupov. Verím, že sa to bude čoskoro potvrdzovať,“ doplnil šéf. Verí, že tím je dobre vyskladaný.
Podľa neho všetci noví hráči s výnimkou Šporara prišli v dobrom veku.
„S takýmito hráčmi treba mať viacej trpezlivosti, treba s nimi intenzívnejšie pracovať. Myslím, že konečne máme dostatok hráčov, ktorých máme šancu predať. Z toho by sme ako klub mohli ťažiť a posúvať kvalitu,“ myslí si Kmotrík.
Priznal, že rokoval so slovenským reprezentantom Patrikom Hrošovským. „Matúš Bero nám bol ponúknutých v posledných dňoch prestupového obdobia,“ priznal.
Kmotrík odmieta, že by Slovan nemal zdvojené posty. „ Ktorý obranca nie je zdvojený? V strede obrany aj na krajoch je to v poriadku. Ja v tom nevidím problém,“ tvrdí Kmotrík.