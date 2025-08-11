Niké liga v číslach: veľa červených, Trnava vedie a Američan z Košíc rozdáva kľúčové pasy

BRATISLAVA. Máme za sebou tretie kolo Niké ligy, ktoré bolo tiež nekompletné.
V Michalovciach sme videli šesťgólový zápas. Žilinčania vyhrali prvý polčas 3:0, druhý prehrali 1:2.
V Michalovciach predviedla obrana domácich katastrofálny výkon, ktorý podčiarkol vlastný gól Pauscheka, no na ihrisku žiaril mladý 19-ročný maďarský stredopoliar Artúr Musák.
Odohral plných 90 minút, mal až 68 dotykov s loptou, prihrával s výbornou 88 % úspešnosťou (38 z 43) a rozdal 6 kľúčových prihrávok, čo je na ligové pomery nadpriemerné číslo.
Výborne rozohrával dlhé lopty (7 z 6 presných) a vybojoval 6 z 8 osobných súbojov na zemi. Hoci neskóroval, jeho hra mala kreatívny rukopis, až 5-krát ho faulovali.
Výborný výkon predviedol aj žilinský brankár Ľubomír Belko, ktorý aj napriek dvom inkasovaným gólom patril medzi najlepších na ihrisku. Predviedol 7 zákrokov, z toho 4 priamo z vnútra šestnástky, a 3-krát vyrážal centrované lopty
Ružomberok v oboch svojich tohto sezónnych dueloch dohrával v oslabení, v prvom kole po vylúčení útočníka Davida Hufa, teraz po červenej karte pre stopéra Alexandra Mojžiša.
Návštevnosť
- 5078 Trnava - Prešov
- 3868 DAC - Ružomberok
- 3288 Košice - Trenčín
- 2738 Michalovce - Žilina
- 543 Skalica - Podbrezová
Zatiaľ čo v minulej sezóne sme v prvých troch kolách videli iba jednu červenú kartu, tento ročník je na vylúčenia bohatý - už ich padlo sedem, a pritom sa stále neodohrali tri zápasy.
Pre porovnanie: v sezóne 2023/24 padla v úvodných troch kolách len jedna červená, v sezóne 2022/23 sme videli štyri a v sezóne 2021/22 tri červené karty.
Aj napriek prehre 0:2 v Dunajskej Strede podal brankár Ružomberka Dominik Ťapaj výborný výkon. Mal 7 zákrokov, všetky z priestoru vnútri šestnástky, a často držal Ružomberok nad vodou.
Celkovo mal 39 dotykov s loptou, poslal 25 dlhých lôpt (7 presných) a pôsobil iste pri vybiehaní aj v osobných súbojoch. Ružomberok je stále bez streleného gólu v tejto sezóne.
Na strane domácich DAC vynikol stopér Taras Kacharaba, ktorý okrem asistencie predviedol aj defenzívnu istotu.
Mal až 119 dotykov s loptou, prihrával s presnosťou 93 % (100/108), pridal 4 kľúčové prihrávky a vynikal v dlhých loptách (24/21 presných). V osobných súbojoch pôsobil dominantne – vyhral všetky 3 na zemi a 4 zo 6 vo vzduchu.
Príjemným prekvapením bol aj len 18-ročný Karol Blaško, ktorý nastúpil od začiatku a odohral 71 minút. Nebál sa ísť do súbojov, z ktorých vyhral 6 z 8 na zemi, vybojoval aj penaltu a pridal jednu kľúčovú prihrávku.
Zaujímavý zápas sa odohral v Skalici, kde domáci otočili zápas s Podbrezovou, no napokon nezvládli záver a oba tímy si podelili body po remíze 2:2.
Skaličan Adam Morong bol pri oboch góloch svojho mužstva, strelil jeden a na druhý prihral. V zápase mal 43 dotykov s loptou, prihrával s presnosťou 82 % (14/17), rozdal 3 kľúčové prihrávky a vytvoril jednu veľkú gólovú šancu.
V osobných súbojoch bol aktívny, zapojil sa do 12 pozemných súbojov (5 vyhral) a do 5 vzdušných (1 vyhral), pričom štyrikrát bol faulovaný.
Na druhej strane sa blysol 20-ročný Gambijčan Ousman Kujabi, ktorý nastúpil až v 69. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na 2:2. Bol to už jeho druhý gól v tejto sezóne.
Stolička sa pomaly láme pod trénerom Romanom Skuhravým, keďže Košičania v tejto sezóne stále nepoznajú chuť víťazstva. Zo štyroch zápasov remizovali len raz – proti bieloruskému Neman Grodno a zvyšné prehrali.
Celkovo ťahajú sériu šiestich súťažných duelov bez výhry, pričom naposledy sa radovali ešte 10. mája, keď doma zdolali Žilinu 3:2.
Priemerný vek základnej zostavy
- 28 Prešov
- 28,1 Skalica
- 26,2 Michalovce
- 25,8 Trnava
- 25,7 Žilina
- 25,4 Košice
- 24,6 Podbrezová
- 24,4 Ružomberok
- 23,9 DAC
- 23,2 Trenčín
V zápase proti Trenčínu sa opäť radoval súper. Hostia vyhrali v Košiciach 1:0 a veľkú zásluhu na tom mal brankár Andrija Katić, ktorý predviedol až 11 zákrokov, z toho 9 z vnútra šestnástky.
Na strane domácich bol najvýraznejším hráčom striedajúci Zyen Jones, ktorý prišiel po prestávke a aj napriek polčasovej minutáži dokázal zaznamenať až 8 kľúčových prihrávok - číslo, ktoré sa v našej lige vidí len zriedka.
K tomu pridal 4 centre (3 presné), vyhral 3 z 6 osobných súbojov na zemi a trikrát bol faulovaný. Aj keď gól z jeho aktivít nepadol, bol hlavným tvorcom košickej ofenzívy v druhom polčase.
Jeho výkon ho zároveň katapultoval na čelo ligovej štatistiky kľúčových prihrávok. S 10 kľúčovými pasmi vedie pred Liborom Holíkom (Spartak Trnava) a Artúrom Musákom (Michalovce), ktorí majú zhodne po 8.
Za nimi nasleduje podbrezovská dvojica Daniel Smékal a Kevor Palumets a komárňanský Ondřej Rudzan so 7 kľúčovými prihrávkami.
Spartak Trnava okupuje prvé miesto v tabuľke. Defenzíva Spartaka je zatiaľ nepriestrelná – v tejto sezóne ešte neinkasovala gól.
Keď fanúšikovia videli zostavu, možno mali pocit, že sa vrátili 30 rokov do minulosti. V základnej jedenástke sa objavili mená Ujlaky a Karhan – synovia slávnych trnavských futbalistov.
Rozhodujúcou postavou bol pravý wingbek Libor Holík, ktorý strelil jediný gól zápasu proti Prešovu.
Odohral celý duel, mal 67 dotykov s loptou, prihrával s 85 % úspešnosťou (34/40), rozdal 4 kľúčové prihrávky a poslal do šestnástky až 9 centrov (3 presné). K tomu pridal 2 strely na bránu, 1 úspešný dribling a bol spoľahlivý aj v osobných súbojoch (2/2 na zemi).
Výborný výkon predviedol aj 33-ročný brankár Prešova Pavol Bajza, ktorý podržal tím 7 zákrokmi, z toho 5 z priestoru vnútri šestnástky.