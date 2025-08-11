Odložené zápasy, bumerang holandský a žilinský Parndorf (tréneroviny)

BRATISLAVA. Ono to občas býva, že slovenskí zástupcovia nás v Európe veľmi nepotešia. Matovičove one-time next-time, alebo len bežné Uhríkove video z Bruselu sú živým dôkazom.
Slovan vycestoval do Kazachstanu a v prvých minútach to vyzeralo tak, že si okrem črevnej virózy odnesie domov aj slušný náklad.
Majster ale ustál tlak Kajratu a postupne hru ukľudnil. Po hodine hry utekal pod sprchy Rahim Ibrahim a Slovan inkasoval až z penalty v závere zápasu.
Šikovné ruky mal Ignatenko. To naštartovalo trénera Weissa, ktorý tak, ako ho poznajú diváci z belasej Voyo série, pozdravil tých bumerangov holandských v rozhodcovskom drese.
Spartak vycestoval do Rumunska a úvod na pôde Craiovie patril práve jemu. Ale už záver polčasu naznačil, že ono to nebude taká bežná dovolenka v Rumunsku.
To, čo prišlo v druhom polčase, síce miestami zaváňalo pokazeným VARom a ofsajd líniou, ale Spartak sa zosypal ako náš dôchodkový systém po troch podcastoch Milana Dubeca a otočiť doma zo stavu 3:0 nebude ľahké. Ešte cestou na letisko si tak Trnava odložila zápas štvrtého kola proti Košiciam. Čo pri aktuálnom stave východniarov potešilo obidve strany.
FK DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok 2:0
3 868 divákov
Oba tímy až teraz nastúpili na svoj druhý ligový zápas a počas minulého víkendu si užívali repre pauzu. Naposledy Ružomberok cestoval na Žitný ostrov na finále pohára, túto sobotu si mohli chalani užiť mesto so všetkými jeho vymoženosťami.
Liptáci sa však po meraní síl s klubom, ktorý nemá absolútne nič spoločné s ETO Gyor, nevedia dočkať utorkovej dohrávky so Skalicou. Pretože ak je niečo, čo pán Filo miluje viac, ako privatizovať štátny majetok, je to rotovať trénerov po pár neúspešných zápasoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Ružomberok
Po týždňoch jarného počasia nastupujú znovu horúčavy a preto je fajn, že Liptáci v MOL Aréne šetrili sily. Na polovicu súpera sa vydali poskromne, väčšinou okupovali tú svoju.
Už od úvodu to do nich žlto-modrí šili a kde nestačil Ťapaj, zaskakovali stopéri. Gól bol asi len otázkou času a odpoveď na túto matematickú hádanku dal v 32. minúte Mojžišov šlapák na koleno. Priama červená a mínus tri body zo Shell karty.
DAC vykúpil až Domonkosov faul v šestnástke na Blaška. Hlúpy a zbytočný zákrok číslo 2 v podaní hostí a Domonkos mohol byť rád, že okrem penalty nezarobil aj druhú žltú kartu.
Rozhodcu možno v tej chvíli zmiatlo jeho priezvisko. V druhom polčase už to bolo iba o tom, kedy a koľko gólov domáci pridajú. Z toho všetkého sa ujala iba Redzicova bomba 10 minút pred koncom zápasu.
FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov 1:0
5078 divákov
Spartak stále potrebuje zohnať útočníka a o to znepokujúcejšie sú správy o záujme Legie Varšava o Azanga. Aj keď, to bolo možno predtým, čo si zástupcovia poľského klubu pozreli jeho riešenie situácií zo zápasu v Rumunsku. Ten chalan to buď trafí ako Van Basten, alebo nehrajúci člen Mufuzy. Nič medzi tým.
Ščasný svojho súpera prekvapil duom Ujlaky - Karhan, aby si v Trnave pripomenuli časy, kedy patril Prešov do ligy. Prešovčania zase vystrašili verných fanúšikov Trnavy menom svojho sponzora na chrbte. Už sme si mysleli, že to je pocta Janovi Vlaskovi.
Prvé zápasy naznačili, že najlepším útočníkom Trnavy bude wingback Libor Holík. V 14. minúte si práve on nabehol na jemnučký center Kratochvíla, VAR si chvíľku pokreslil a gól uznal. Spartak si mohol urobiť väčšiu pohodičku po góle Nwadikeho, ale pri svojich nožničkách takmer odtrhol mandle obrancovi Prešova.
Na zápas vycestovali aj fanúšikovia hostí a tí sa tesne po zmene strán potešili. Štandartky Prešova totiž vyzerajú byť nebezpečné a po jednej, ktorá síce vyzerala, že sa chalani brutálne nepochopili, sa tešil Sagna. Nwadikeho síce predskočil, ale chalani vo VAR vozidle mali podané na max 1,5 góla.
Spartaku dochádzali sily a už to bolo iba o tom, či Prešov dokáže využiť Nwadikeho najväčšiu slabinu. Akúkoľvek rozohrávku v pohybe.
Prišla aj dobrá šanca Kudličku a potom záverečné zahrávanie sa s osudom. To bolo miestami na výmenný lístok k psychológovi. Spartak je po 3 kolách prvý, bez inkasovaného gólu a bez útočníka.
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 2:4
2738 divákov
Nič nezahladí zlomené srdce po vypadnutí z pohárovej Európy ako rozpredaj kádra. V Žiline to vedia veľmi dobre a tak tu znovu máme to obdobie roka. Za takmer 2 milióny odchádza do MLS Samuel Gidi, možno budúci reprezentant.
Do Rosenborgu Trondheim pár dní po ňom odišiel Dávid Ďuriš. Aktuálny reprezentant. Napriek tomu Žilina prišla do Michaloviec a za polčas ich vybavila ako výpis z katastra.
Aj keď teda v prvom polčase si domáci šošonov točili ako Juraj Jakubisko v časoch najväčšej slávy. Len tá koncovka. A tak Michalovce prvý polčas poňali ako Hodinu deťom a z troch útokov Žiliny inkasovali 3 góly.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Žilina
Dva rýchle brejky po krídle, ktoré skončili prihrávkou cez celú šestnástku na voľného Faška, resp. Bariho a potom Kaprálikov center, ktorý Pauschek jemne nadvihol za Lukáča.
Z druhého polčasu ubehol pár sekúnd, keď hostia zobrali loptu a Kaprálik ukázal, že rýchlosť a mäkké ľ tam stále je.
Mohlo by sa zdať, že sa vo zvyšnom čase bude už len dohrávať, ale nie. Paulaskas znížil, Iľko, verný svojmu menu, bol dvakrát nepresný v zakončení, Ramos ešte korigoval bombou na 2:4 a Red card challenge dohral so cťou Sanusi.
MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová 2:2
543 divákov
Už by ste si začali zvykať na štvorciferné návštevy, že? Ani nie 600 divákov nebolo zvedavých na súboj Smejkal vs. Smékal a nevideli tak, ako ich mužstvo najprv prišlo k vedeniu, aby ho minútu pred koncom laxným bránením stratilo.
Mužom zápasu sa stal jednoznačne Adam Morong. Napriek tomu, že vstup do zápasu mali lepší hostia a svoju aktivitu potvrdili vďaka Demlovej bombe k žrdi v nadstavenom čase prvého polčasu. Lenže, Skalica sa druhého polčasu nezľakla, Smejkal krásnou loptou za obranu našiel Moronga a bolo vyrovnané.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Podbrezová
O 6 minút ho pri svojej rozohrávke našiel aj brankár Rehák a Morong to pripravil pre Šveca. Do tretice všetko dobré a Moronga odzadu za červenú stiahol Mielke.
Ale nebola by to Skalica, kedy asi minútu do konca nadstaveného času nezabudla brániť medzi stopérmi stojaceho Kujabiho.
FC Košice - AS Trenčín 0:1
3288 divákov
Trenčanov ešte v týždni opustil Mr. Fresh Start. Do Dukly Praha odišiel útočník Chinoso Emeka, známy svojou obľubou v zbieraní kariet.
AS sa k tomu bude musieť ešte 2 týždne zaobísť bez kapitána. Sean Goss má po súboji s Mikovičom pomliaždené rebrá. Sean doplatil na koleno trnavského obrancu. Kto mu do inkriminovanej výšky vzhľadom na jeho vzrast pomohol, to už na webe AS neuvádzajú.
Prvý polčas bol ukážkou toho, prečo Košice vypadli hneď v prvom dvojzápase Konferenčnej ligy. Šťastím pre domácich ale bolo, že aj Trenčania hrali ako keby prišli priamo z Grapu.
Nakoniec sa zápas zmenil na súboj ofenzívy Košíc s brankárom Katičom. Veľkú šancu mal v prvom polčase Magda, na druhej strane reklamoval ruku v šestnástke Kam.
Sľubné šance mali potom Miljanič a Jakúbek, karma za postup do Konferenčnej ligy však Košice dobehla v 50. minúte, kedy sa obrana pred Jessiem Khanom rozostúpila a ten keď už sa dostal tak blízko k Šipošovi, poslal mu to za chrbát.
Trenčín sa potom ešte viac stiahol a Katič si zobral slovo ako otec na svadbe po piatich borovičkách. Dva zápasy, nula bodov pre Košice. A to taký Trenčín má bodov na dva mesiace dopredu.