Mladí Slováci začali kvalifikáciu ME víťazne, odchovanec Žiliny sa blysol hetrikom

ME hráčov do 19 rokov 2027 - prvá fáza kvalifikácie
Slovensko - San Maríno 4:2 (1:1)
Góly: 11., 55. a 90.+3 Rajnoha, 64. Baláž - 42. Arlotti, 88. Raschi
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali San Maríno 4:2 vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.
V piatkovom stretnutí 3. skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blysol Adam Rajnoha. Osemnásťročný záložník je odchovancom Žiliny, v súčasnosti pôsobí v Slavii Praha.
Slovenskú devätnástku čakajú počas nasledujúcich dní v San Maríne ďalšie kvalifikačné stretnutia. V Acquavive bude hrať v pondelok proti Lotyšom a v stredu proti Bielorusom.