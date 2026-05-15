Mladí Slováci začali kvalifikáciu ME víťazne, odchovanec Žiliny sa blysol hetrikom

Adam Rajnoha (Autor: sfz)
TASR|15. máj 2026 o 13:16
Zvíťazili na pôde San Marína.

ME hráčov do 19 rokov 2027 - prvá fáza kvalifikácie

Slovensko - San Maríno 4:2 (1:1)

Góly: 11., 55. a 90.+3 Rajnoha, 64. Baláž - 42. Arlotti, 88. Raschi

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali San Maríno 4:2 vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.

V piatkovom stretnutí 3. skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blysol Adam Rajnoha. Osemnásťročný záložník je odchovancom Žiliny, v súčasnosti pôsobí v Slavii Praha.

Slovenskú devätnástku čakajú počas nasledujúcich dní v San Maríne ďalšie kvalifikačné stretnutia. V Acquavive bude hrať v pondelok proti Lotyšom a v stredu proti Bielorusom.

