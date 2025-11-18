Takýto világoš si nepamätám, ale nesmie nás to zlomiť, vravel po debakli Dúbravka

Brankár Martin Dúbravka počas zápasu Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Fotogaléria (87)
Brankár Martin Dúbravka počas zápasu Nemecko - Slovensko v Lipsku. (Autor: TASR)
18. nov 2025 o 07:20
Plán fungoval len do prvého gólu.

LIPSKO. Dva zázraky za tri mesiace sa nedejú. Presvedčili sa o tom aj slovenskí futbalisti, ktorí v poslednom zápase skupiny v kvalifikácii o postup na MS 2026 podľahli Nemecku 0:6.

V septembri toho istého súpera senzačne zdolali na Tehelnom poli. Aj vďaka tomu bolo toto stretnutie súbojom o prvé miesto v skupine, čo by znamenalo priamy postup na šampionát.

Keďže v prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre a nie vzájomný zápas, Nemcom by proti Slovensku stačila aj remíza.

Chceli hrať bez strachu

V Red Bull Arene však bolo od prvých minút zrejmé, že domáci tím nebude hrať na remízu.

„Vedeli sme, akú kvalitu majú Nemci a že na nás vybehnú. Žiaľ, boli sme príliš nízko a využili to. Chceli sme hrať bez strachu, no začali sme kaziť a oni z toho dali góly,“ zhodnotil zápas Adam Obert.

V 18. minúte po centri Joshuu Kimmicha skóroval Nick Woltemade a jeho gól upokojil domácich.

Za stavu 1:0 mal sľubnú šancu Dávid Ďuriš, ale nepremenil ju a nemecký valec sa už nedal zastaviť.

„Žiaľ, dali sme príliš veľa priestoru Nemcom a oni tie šance dokázali využiť. Plán fungoval asi len do prvého gólu. Woltemade sa tam dostal až príliš jednoducho a Nemci dostali krídla,“ skonštatoval brankár Martin Dúbravka.

Nemcom vyšlo všetko

Po približne polhodine hry Leon Goretzka výborne vysunul Serga Gnabryho, ktorý zvýšil na 2:0.

„Nemcom vyšlo všetko. Boli lepší v agresivite, v presingu, represingu, po strate lopty dokázali veľmi rýchlo reagovať a získavať odrazené lopty,“ poznamenal Dúbravka.

Ešte pred koncom prvého polčasu dvakrát výborne zafungovala spolupráca medzi Florianom Wirtzom a Leroyom Saném a už bolo 4:0.

Sané v septembri nebol v kádri Nemcov, tentoraz bol rozdielovým hráčom. Slováci si s ním nevedeli rady a on si zápas zjavne užíval.

V druhom polčase pridali ďalšie dva góly striedajúci hráči Ridle Baku a Assan Ouedraogo.

„Všetky góly, ktoré sme dostali, boli v podstate rovnaké. Jedným-dvoma dotykmi sa dostali za náš chrbát a šance, ktoré mali, zúžitkovali. Na to sa už ťažko reaguje,“ vravel slovenský brankár.

„Problém bol, že aj keď sme získali loptu, veľmi rýchlo sme to pokazili. Behali sme bez lopty a Nemcom sa otvárali priestory,“ poznamenal Obert.

Mužstvo má svoju silu

„Napriek tomu, že to nešlo, stále sme sa snažili hrať. Máme nejakú hernú tvár, nesnažili sme sa len odkopávať. Boli tam momenty, na ktorých môžeme stavať,“ zdôraznil brankár Slovenska.

Ide o najvyššiu prehru Slovákov v súťažnom zápase. Sny o účasti na majstrovstvách sveta však stále trvajú, slovenský tím sa predstaví v marci v baráži.

Aj to bol dôvod, že napriek vysokej prehre bol Dúbravka vyrovnaný a vecný. „Toto mužstvo má svoju silu. Mať rovnaký počet bodov ako Nemci a zabojovať s nimi o priamy postup – čo viac si môžeme želať? Napriek tomu, že to nevyšlo, v marci máme fantastickú príležitosť vybojovať si šampionát,“ podčiarkol.

„Nepamätám si, že by sme na reprezentačnej úrovni dostali takýto világoš. Sú to však momenty, s ktorými sa ako futbalisti musíme popasovať. Nesmie nás to zlomiť,“ zdôraznil.

Fanúšikov bolo počuť

V prvom zápase v septembri Nemcov dokonale zaskočil Leo Sauer. Aj v Lipsku bol v základnej zostave, ale už mu nemecký tím nenechal žiadny priestor.

Mladý krídelník sa nevedel tak presadzovať, ako v prvom zápase.

„Ťažko sa tento zápas hodnotí, Nemci boli o level vyššie. My sa musíme z tohto zápasu poučiť. Snažili sme sa zo všetkých síl, ale nemali sme na nich.

Príčiny prehry sú, že sme nepodržali dlhšie lopty a oni vedeli vyjsť aj z ťažkých pozícií. Nevyhrávali sme súboje a keď aj nejaký náhodou áno, vzápätí prišla ľahká strata. Veľakrát sme sa ocitli v situácii jeden na troch, čo bolo nesmierne náročné.

Bol to jeden z najnepríjemnejších a najťažších zápasov v kariére. Je to zlý pocit prehrávať po polčase s tímom ako je Nemecko 0:4, keď viete, že so zápasom už nemôžete nič spraviť,“ začal svoje hodnotenie Sauer.

„Nemci urobili veľké zmeny v zostave aj v rozostavení a ukázali, že sú top tím. Ak chcete uspieť proti top tímu, musíte robiť všetko dobre a ešte aj mať šťastie. Tentoraz to nevyšlo,“ dodal.

Štadión v Lipsku má kapacitu 48 000 tisíc divákov, na zápas prišlo vyše štyridsaťtisíc ľudí.

V úvode stretnutia boli hlučnejší Slováci, bolo ich približne 1600 a povzbudzovali s väčším entuziazmom ako domáci.

Po góloch Nemci ožili a mali prevahu aj v hľadisku, ale slovenskí fanúšikovia po zápase vytlieskali hráčov aj napriek krutému výsledku.

„Ďakujeme veľmi pekne za takúto podporu. Je fantastické, keď aj po takejto prehre vyjadria podporu mužstvu,“ vravel Dúbravka.

„Počuli sme fanúšikov, bolo ich veľa. Mrzí nás, že sme ich nedokázali potešiť, keď už sem cestovali,“ doplnil Obert. 

Dávid Hancko v zápase proti Nemecku.
Dávid Hancko v zápase proti Nemecku.
Namiesto zázraku hanba. Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe (ohlasy médií)
dnes 08:38
