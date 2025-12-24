Plat v Trnave? Vreckové na úrovni brigádnika. V Česku sa dokáže z futbalu uživiť

V uplynulej sezóne vyhrali titul majsteriek Slovenska do 15 rokov futbalistky Spartaka Trnava. Bol to ich tretí titul v rade.
Doviedla ich k nemu trénerka Natália Kissová, ktorú za tento výsledok ocenili ako najlepšiu trénerku v kategórii dievčat do 15 rokov.
Je aj fyzioterapeutka
„Veľa ľudí predpokladalo, že titul nevyhráme, pretože väčšina dievčat, ktoré vybojovali predchádzajúce prvenstvo, prešla do staršej kategórie.
Stavali sme nový tím z vyskautovaných hráčok, ktoré Trnavu ani nepoznali. Začínali sme od základov, ale motivácia bola obrovská,“ opisovala svoj zatiaľ najväčší úspech 23-ročná trénerka.
Vďaka minulým úspechom klubu Trnava má dobré meno aj v ženskom futbale. „Je jednoduchšie do Trnavy prilákať hráčku, lebo predpokladá, že tam je dobré zázemie. Skauting funguje na vysokej úrovni; snažili sme sa komunikovať s najlepšími hráčkami, ktoré vtedy na Slovensku boli,“ doplnila.
Družstvo trápili časté zranenia, niektoré hráčky nezvládli záťaž na tejto úrovni. Kissová je však aj fyzioterapeutka, takže svojim zverenkám sa mohla venovať aj z tohto hľadiska.
„Pol roka som pracovala aj ako klubová fyzioterapeutka Spartaka pre ženskú sekciu. Dievčatá za mnou mohli chodiť vo vyznačených časoch. Bola to výhoda, lebo vedela o problémoch včas, mohla som riešiť prevenciu v tréningových jednotkách a hneď zasiahnuť,“ uviedla.
Pracovala aj s chlapcami
Kissová pochádza z Dunajskej Stredy a v detstve si vyskúšala rôzne športy. Najviac ju však bavil futbal, najprv si prihrávala doma s maminou.
„Potom raz robili v Dunajskej Strede výber do dievčenského tímu. Išla som tam z hodiny na hodinu, ani som nevedela, že sa niečo také plánuje. Odvtedy ma futbal tak chytil, že som v tom zostala,“ vravela o svojich začiatkoch.
Dostala sa aj do regionálnych výberov, no často ju trápili zranenia. Po štyroch operáciách kolena rozhodla skončiť aktívnu hráčsku kariéru a prešla na trénovanie.
Prvé skúsenosti s ním získala už ako 15-ročná, keď študovala v Bratislave na strednej škole. Venovala sa malým deťom v amatérskom klube.
V osemnástich si spravila trénerskú licenciu. Začínala v Dunajskej Strede s dievčatami, popritom pracovala s malými chlapcami v rámci krúžkov.
„Odtiaľ som prešla do bratislavského Slovana, do kategórie U19. Bolo to zaujímavé. Mala som vtedy 20-21 rokov a trénovala som dievčatá o dva alebo tri roky mladšie odo mňa,“ poznamenala.
Následne prešla do Častkoviec, nový dievčenský tím však nefungoval a časom ho aj zrušili. Mladá trénerka však ostala v klube a spolupracovala s chlapcami.
„Boli úplne v pohode. Hlavne keď som si s nimi občas zakopala, brali ma viac k sebe ako trénerov chlapov, hoci som bola jediná žena v kolektíve. Nebola to nevýhoda,“ zdôraznila Kissová.
V Česku to funguje inak
Po úspešnej sezóne v trnavskom Spartaku dostala ponuky aj z iných slovenských klubov, no lákalo ju zahraničie. V súčasnosti pôsobí v českom klube 1. FC Slovácko.
„Trénujem kategóriu WU15. Neexistuje tam kategória WU19 ako u nás, ale kategória WU18, ktorá funguje na profesionálnej celočeskej úrovni.
Dievčatá v tejto kategórii tam majú niekedy lepšie podmienky, ako niektoré ženské tímy na Slovensku. Je tam väčší realizačný tím, kvalitnejšia príprava a určite viac tréningov,“ poukázala na najvýznamnejšie rozdiely medzi slovenským a českým ženským futbalom.
„V Česku dievčatá lepšie stíhajú aj školu, kluby majú partnerstvá so školami. Na Slovensku ženy chodia do roboty a za to, že hrajú futbal, nedostávajú vôbec zaplatené. V Česku fungujú ženské tímy na profesionálnej úrovni a hráčky sa ničomu inému nevenujú,“ doplnila Kissová.
„Tréneri na Slovensku robia kvázi dobrovoľnícku činnosť, lebo majú futbal radi. V Česku zarábam ako profesionálny tréner, kým v Trnave to bolo vreckové na úrovni brigádnika,“ podčiarkla.
Keď trénovala v Trnave, mala ako masérka súkromných klientov a pracovala aj s malými chlapcami v škôlkach a školách, aby sa uživila.
Aktuálne dokončuje UEFA A licenciu, v januári ju čaká obhajoba práce. Následne by chcela získať aj licenciu Elite Youth A a neskôr aj Pro licenciu.
„Chcem sa držať dievčenského a ženského futbalu, lebo ma to baví a láka viac ako chlapčenský futbal. Chcem sa posúvať čo najvyššie. V kategórii WU15 som na Slovensku dosiahla vrchol ziskom titulu a teraz sme v Česku zatiaľ prví v tabuľke,“ skonštatovala.
V budúcnosti by chcela vyskúšať prácu aj so staršími kategóriami a v krajine s ešte väčšou podporou ženského futbalu.
Žena žene vie lepšie poradiť
Podľa nej na Slovensku chýba viac tréneriek. „Je nás veľmi málo. Určite by bolo treba upraviť aj platy. Pre veľa žien je práve plat faktorom pri rozhodovaní, či investovať do vzdelania a trénerstva alebo sa venovať svojej robote,“ zdôraznila Kissová.
Poukázala aj na dôležitosť väčšej konkurencie v lige. „Minulý rok sme v Trnave mali konkurenciu iba Slovan, Prešov a Žilinu. Bolo by dobré, aby tímy boli na rovnakej úrovni, aby zápasy neskončili 20:0,“ doplnila.
Vyslovený trénerský vzor nemá. „Snažím sa byť originálna a brať inšpiráciu sama zo seba,“ vyhlásila Kissová.
Keď ešte hrávala v Dunajskej Strede, k trénerstvu ju doviedla vtedajšia trénerka Dóra Horváthová. „Keby mi nepovedala, že mám potenciál, pravdepodobne by som sa na trénerský kurz ani neprihlásila. Žena žene vie niekedy lepšie poradiť, aj preto by bolo treba vychovávať na Slovensku viac tréneriek,“ podčiarkla.
„Je dôležité, aby sa ženy nenechali utláčať okolím, boli silné, nebáli sa snívať vo veľkom a išli si jasne za svojimi cieľmi,“ uzavrela ocenená trénerka.