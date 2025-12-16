Viacnásobná majsterka Slovenska kombinuje futsal s futbalom. Úspechy dosiahla aj v reprezentácii

ZITA BANÍKOVÁ, absolventka štúdia učiteľstva telesnej výchovy a trénerstva na Prešovskej univerzite v Prešove – Fakulte športu, má okrem učiteľstva za sebou aj úspešnú kariéru futbalistky a futsalistky.
Vo futsale sa dostala až do reprezentačného výberu. Súčasnej prvoligovej opore zadných radov Partizána Bardejov sme položili niekoľko otázok.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Začínala som v rodnom Poproči za OFK Slovan Poproč (žiaci). Keďže dievčatá môžu hrať v žiackej kategórii len do pätnástich rokov, musela som rozmýšľať, kam budú moje kroky smerovať ďalej, ak som chcela pokračovať vo futbale.
Moja cesta ženským futbalom začala v ŠK Štich Humenné. V klube som mohla ešte rok pôsobiť v žiackom tíme, s ktorým som vyhrala Majstrovstvá Slovenska žiačok.
Neskôr som hrala za FO Ajax Pakostov, potom za MFK Zemplín Michalovce, kde som sa stala najlepšou strelkyňou 2. ligy žien a s tímom sme postúpili do 1. ligy.
Odtiaľ som pokračovala v TJ Lokomotíva Košice, neskôr sme prešli pod hlavičku FC Košice, s ktorými som vybojovala postup do 1. Ligy a stala sa najlepšou strelkyňou 2.ligy žien.
Vďaka tomuto postupu sa mi otvorili brány do lepšieho klubu, do Spartaku Myjava. Po Myjave moje kroky viedli do MŠK Žilina kde sme sa prebojovali do finále Slovenského pohára v ktorom sme neuspeli a skončili na krásnom 2.mieste.
Zo Žiliny nasledovala cesta do FC ViOn Zlaté Moravce kde som počas svojho pôsobenia bola vyhlásená klubom v rokoch 2022, 2023, 2024 za najlepšieho hráča kategórie žien. Po 3 rokoch na ViOne som sa vrátila opäť domov na východ.
Ale už do Partizána Bardejov kde momentálne pôsobím. S Partizánom som postúpila do najvyššej súťaže a pôsobím tam dodnes.
Zúčastnili ste sa reprezentačného zrazu futsalistiek. Ako takýto zraz vyzerá?
Záleží od toho, o aký zraz ide. Ak je to kontrolný zraz, býva to po dlhšom čase. Tréner povolá nové baby, ktoré ešte na futsalovom zraze neboli, prípadne boli, ale dávnejšie.
Samozrejme, prídu aj dievčatá, ktoré sú v reprezentácii dlhšie. Ide o akési sledovanie hráčok – či na to daná hráčka má, či jej to v hale ide a či má k futsalu vzťah.
Na kontrolných zrazoch mávame väčšinou dvojfázové tréningy každý deň, pravidelnú stravu, regeneráciu a spoločné aktivity.
V akom klube pôsobíte ako futsalistka? Ako sa vám darí a akú súťaž hráte?
Momentálne pôsobím v klube ŠK Makroteam Žilina, ktorý bol tento rok premenovaný na ŠK Gbeľany. Podľa mňa sa nám darí výborne.
Na Slovensku je len jedna ženská futsalová liga rozdelená na skupinu Západ a Východ.
Minulý rok aj rok predtým sme boli majsterkami Slovenska a verím, že aj tento rok to nebude inak. Máme šikovné dievčatá, niektoré sú reprezentantky, takže verím, že titul obhájime.
Ako sa dá zladiť futbal s futsalom?
Čo sa týka ženskej futsalovej ligy, nie je to až také náročné, pretože futsalová liga začína až v zimnom období po skončení futbalovej jesene – čiže prebieha počas zimnej futbalovej prípravy.
O niečo náročnejšia je futsalová reprezentácia, pretože zrazy bývajú aj počas futbalovej sezóny, počas týždňa alebo cez víkend. Vtedy je spojenie futbalu a futsalu ťažšie, ale dá sa to zvládnuť.
Aký máte názor na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu?
Rada si pozriem zápas našich dievčat, ale inak ich veľmi nesledujem. Myslím si však, že naša reprezentácia ide dobrým smerom a hráčky sa rok čo rok zlepšujú.
Som rada, že na každom zraze pribúdajú nové dievčatá a šancu dostávajú aj mladšie, pretože práve ony sú naša budúcnosť.
Aké zápasy vo futsalovej reprezentácii ste odohrali tento rok? Akých reprezentačných udalostí ste sa zúčastnili?
Tento rok sme mali prípravný dvojzápas v Maroku, ktorého som sa, žiaľ, nemohla zúčastniť kvôli štúdiu.
Pred rokom sme absolvovali kvalifikáciu vo Švédsku, kde sme skončili v skupine druhé, no postupoval iba prvý zo skupiny – domáce Švédky.
Práve s nimi sme prehrali, ale môžem povedať, že sme im boli celý zápas vyrovnaným súperom. Rozhodli skúsenosti a fakt, že ony sa futsalu venujú celý rok, dokonca ho hrajú na profesionálnej úrovni.
Čo sa týka iných reprezentačných udalostí, bolo ich viac – či už predkvalifikačné stretnutia v Litve, kvalifikácie vo Švédsku, turnaj V4 v Maďarsku a Česku či prípravné zápasy s inými krajinami.