Futbalový sviatok. Žilina vyzve slávny taliansky klub

Inter sa dostal do play off zo skupinovej fázy, v skupine C obsadil druhé miesto za Realom Madrid.

Žilinčania sa na zvučného súpera pripravovali sledovaním videa.

„Miláno má kvalitné družstvo, fyzicky stavaných hráčov. Do karát mu hrá variabilnosť, keďže vie plynulo meniť rozostavenie. Najväčšou zbraňou súpera sú štandardné situácie, z ktorých dáva veľkú časť gólov. Na toto si musíme dať veľký pozor,“ dodal.