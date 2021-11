Chytil dve penalty, skóroval. Prežívam fantastické pocity, teší sa hrdina Žiliny

Výhru a postup do play off si zabezpečili najrýchlejším možným spôsobom, keď už po troch sériách vyhrali 3:0.

ŽILINA. Nervák so šťastným koncom. Tak sa dá charakterizovať odvetný duel futbalistov MŠK Žilina do 19 rokov v 2. kole kvalifikácie mládežníckej Ligy majstrov.

„Pri všetkých penaltách to boli tipy, intuícia. Rozhodol som sa tak, ako som to cítil z vnútorného hľadiska,“ dodal brankár, ktorý penalty špeciálne netrénuje.

„Bol to veľmi náročný zápas, ale našťastie sa na nás usmialo šťastie. Sme nesmierne radi, že ideme do jarných bojov. Napínavé to bolo do poslednej sekundy, pretože obe mužstvá hrali veľmi dobre,“ hodnotil útočník Timotej Jambor, ktorý v prvom meraní síl strelil dva góly.

Po zmene strán sa Žilinčania neúnavne tlačili za vyrovnaním. Svoje šance však zahodili, a tak o postupe museli rozhodnúť až v rozstrele.

„Šťastie, ktoré nás obchádzalo v zápase, sa k nám priklonilo pri penaltách. Ľubomír Belko sa stal jednoznačne hrdinom duelu, keď dve z troch penált chytil a záverečnú si zobral kopať sám. S prehľadom ju premenil a poslal šošonov do ďalšej fázy mládežníckej Ligy majstrov, ktorá pokračuje na jar,“ píše web MŠK Žilina.

Real Madrid alebo Liverpool?

Cenným triumfom v majstrovskej vetve si Žilinčania vybojovali postup do jarného play off, v ktorom vyzvú druhý tím zo skupinovej fázy Ligy majstrov. V tej hrajú tie isté kluby, ktoré sú v mužskej edícii najprestížnejšej súťaže.

Hrať sa bude na jeden víťazný zápas a súboj sa uskutoční u víťazov majstrovskej vetvy, teda aj v Žiline.

Na Slovensko teda možno príde niekto z gigantov ako Real Madrid, Manchester United, Liverpool FC, Paríž St. Germain, Borussia Dortmund či Ajax Amsterdam.

„Bude to obrovský športový sviatok, na ktorý sa už teraz veľmi tešíme,“ uviedol tréner.

Žreb sa uskutoční 14. decembra. Víťaz tohto duelu postúpi priamo do vyraďovacej fázy mládežníckej Ligy majstrov.

„Ja osobne si prajem Real Madrid. Ak by sme uspeli, bola by to senzácia. My však do každého zápasu ideme vyhrať a vo futbale je všetko možné,“ uzavrel brankár MŠK Žilina Ľubomír Belko.