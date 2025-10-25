Hviezdny hráč Žiliny opäť úradoval. Strelil dva góly, na jeden prihral

Michal Faško oslavuje gól.
Michal Faško oslavuje gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 17:23 (aktualizované 25. okt 2025 o 17:41)
ShareTweet0

Skaličania kládli odpor, no nemajú ani bod.

Niké liga - 12. kolo

Žilina - Skalica 3:2 (2:1)

Góly: 22. M. Faško (Bari), 26. Ďatko (M. Faško), 67. M. Faško (pen.) – 25. Švec (E. Daniel), 62. Švec


Rozhodcovia: Kišš - Vass, Čajka

Diváci: 1423

Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kopásek (90+1. Hranica), Káčer (C), Adang (68. Bzdyl), Bari - M. Faško (84. Szánthó), Roginić (68. Roginić), Ďatko (68. Iľko).

Skalica:  Junas - L. Šimko, Šuver, Černek, Gaži - Bariš (C), Mášik (74. Nagy) - Morong (74. Seitz), Pudhorocký (60. Ravas), Daniel - M. Švec (82. Fábry)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zdolali na domácom trávniku v zápase 12. kola Niké ligy MFK Skalicu 3:2.

Michal Faško pridal na svoje konto dva góly a jednu asistenciu, čím si upevnil pozíciu lídra štatistík celej súťaže.

Žilinčania sa ujali vedenia v 22. minúte, keď Bari našiel centrom Faška a ten pridal svoj siedmy gól v tejto sezóne.

Skalica však kontrovala o tri minúty neskôr, po prihrávke Daniela vyrovnal na 1:1 Švec. Gólové preteky pokračovali, už o minútu neskôr išla Žilina znovu do vedenia, Faško narysoval gólovú prihrávku na Ďatka a ten nezaváhal.

Úvod druhého polčasu patril Skalici. Z vyrovnania sa tešila v 62. minúte, keď svoj druhý presný zásah v zápase pridal Švec.

Žilina išla do vedenia znovu o päť minút neskôr, zákrok Černeka na Roginića znamenal pokutový kop a ten s absolútnym prehľadom premenil v zápase rovnako dvojgólový Faško.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Môžem súhlasiť s kolegom, videli sme dobrý ligový zápas s veľkým množstvom šancí. Do zápasu sme vstúpili dobre, dostali sme sa do vedenia. Chceli sme hrať kolmo, mali sme však straty lôpt. Proti nám stál výborný súper. Zápas sa dohrával v nervozite, súpera cítil šancu a išiel na riziko, v týchto momentoch sme mali zápas zatvoriť, čo sme neurobili. Tri body ostali doma, z čoho sa tešíme a sme radi, že diváci videli zaujímavý zápas.“

David Oulehla, tréner Skalice: „Za mňa veľké sklamanie, najmä z výsledku. Herne mal náš zápas vysoké parametre, chcem za to chlapcom poďakovať. Bol to jeden z najlepších zápasov pod mojim vedením, ale je nám to k ničomu. Vytvorili sme si v Žiline šance, čo je na pohľad ok, ale futbal sa hrá na góly a body.“

Michal Faško, strelec dvoch gólov Žiliny: „Teší ma, že sme získali tri body. Z môjho pohľadu to však bola taká naša klasika. Dovolili sme súperovi vytvoriť si gólové šance. Musíme byť lepší v defenzíve, lebo v ďalších zápasoch nás to môže dobehnúť."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Košice nedokázali pridať ďalšiu výhru pod novým trénerom. Doma podľahli Podbrezovej
    dnes 19:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Hviezdny hráč Žiliny opäť úradoval. Strelil dva góly, na jeden prihral