ONLINE: MŠK Žilina - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a MFK Skalica dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
25.10.2025 o 15:30
12. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Vass, Čajka.
Prenos
Príjemný dobrý deň, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 12. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom domáci futbalisti MŠK Žilina privítajú na vlastnom trávniku hráčov MFK Skalica. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 22 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa zvíťazili v Dunajskej Strede nad DAC 2:1 (oba góly vsietil Roginić). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 6 gólov. Žilinčania počas týždňa priviedli do tímu aj novú posilu, ktorou je 24-ročný maďarský ofenzívny futbalista Regö Szánthó, známy najmä z pôsobenia v DAC Dunajská Streda.
Skalici patrí v tabuľke Niké ligy priebežné deviate miesto so ziskom 11 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Davida Oulehlu remizovali v Trenčíne s AS 1:1 (gól Skalice Morong). Najlepším strelcom tímu je Adam Morong, ktorý má na svojom konte 2 góly.
Zápas sa pod Dubňom začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body