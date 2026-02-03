Dnes budeš kráčať sám. Na žilinskom štadióne sa zase udial zázrak, padol tam aj Liverpool

Futbalisti Žiliny do 19 rokov sa prebojovali medzi šestnásť najlepších tímov v Európe. V šesťnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov zdolali pred vypredaným hľadiskom slávny Liverpool 2:1.
Hostia síce viedli rýchlym gólom Kierana Morrisona, domáci však vyrovnali ešte v prvom polčase zásluhou Fabiana Bzdyla a po prestávke korunoval ich snahu chladnokrvne premeneným samostatným nájazdom František Kóša.
Vizitka slovenského futbalu
Žilinu doviedol do šestnásťfinále skúsený tréner Ivan Belák, ktorý však koncom roka prikývol na ponuku druholigového Púchova. Pred stretnutím s Liverpoolom dostal na pamiatku dres od vedenia klubu a zápas sledoval z vipky.
Jeho nástupca Michal Kijačik si krajší debut ani nemohol predstaviť. Jeho zverenci sa giganta nezľakli, išli si za svojím cieľom aj za nepriaznivého stavu.
Tréner bol po zápase v eufórii. "Sú to neskutočné pocity, aké vám prinesie len futbal. Dnes sme si víťazstvo zaslúžili, celá Žilina, celý klub. Toto je vizitka slovenského futbalu," zdôraznil.
V základnej zostave domácich nastúpilo desať Slovákov a Poliak Bzdyl.
Liverpool skóroval v 4. minúte prakticky z prvej akcie. Žilinčanov to však nerozhodilo.
VIDEO: Tréner Michal Kijačik po zápase
"Ja som taká povaha, že ten inkasovaný gól hodím za hlavu. Viem, že môže prísť ďalšia situácia, keď môžem tímu pomôcť," vravel brankár Jakub Jokl.
"Paradoxne sme sa na Morrisona pripravovali a urobil nám to, na čo sme boli pripravení. O to si viac ceníme, že sme sa do zápasu dostali," zdôraznil tréner Kijačik.
Rýchly gól hostí trochu šokoval aj 10 572 divákov na štadióne, ale aj za nepriaznivého stavu bola atmosféra pozitívna.
"Už to bolo fantastické, že sa lístky vypredali za hodinu. A tunajšie prostredie je veľmi prajné. Aj keď chlapci urobia chybu, nikto na nich za to nenadáva," podčiarkol tréner.
Rýchly gól viac uškodil hosťom, kým domácim len pomohol. "Keď príde takéto mužstvo, ako je Liverpool, môže súpera v istých situáciách podceniť a ten gól to možno len umožnil. My sme mali herný plán a stále sme išli naplno," vravel Kijačik.
Cítili, že súper krváca
Žilina v predchádzajúcich dvoch kolách (ktoré sa hrali na odvety) postúpila po penaltovom rozstrele.
S írskym Shelbourne dvakrát remizovala a vonku zvládla rozstrel. Na ihrisku Crveny zvezdy Belehrad prehrala 1:3, no doma dokázala vyhrať 2:0 a pri penaltách znovu mali Žilinčania pevnejšie nervy.
Mimoriadnu odolnosť ukázali aj proti Liverpoolu. "Naše mužstvo má kvalitu, skoro všetci chlapci hrajú mužský futbal. To sa prejavilo," myslí si tréner Kijačik.
"Všetci hráči išli na hranicu svojich možností, na dno svojich síl," zdôraznil.
Od dvadsiatej minúty na ihrisku jednoznačne dominovali Žilinčania. V 36. minúte vyrovnal pekným volejom Bzdyl.
Domáci cítili, že slávny súper má ťažkosti.
"Bolo to ako keď trafíte boxera do obočia a krváca. My sme cítili, že oni krvácajú. Preto som chalanom prízvukoval, že môžeme ten zápas vyhrať," vravel tréner domácich.
Lídrom na ihrisku bol František Kóša, ktorý v úvode druhého polčasu trafil žrď, ale vôbec ho to nepoznačilo.
"Fero je jednoznačne najtalentovanejší hráč ročníka 2006 na Slovensku. Ak bude zdravý, jednoznačne bude z neho reprezentant," tvrdil tréner Kijačík.
"Od začiatku som sa snažil vytvárať si čo najviac streleckých príležitostí," poznamenal Kóša.
Liverpoolčania si nevedeli rady ani s obrancom Tobiášom Pališčákom. "Hráva pravidelne ligu a je to najlepší slovenský obranca ročníka 2007. Obdivujem jeho nastavenie, mentalitu. Jemu je jedno, či hrá pred päťdesiatimi ľuďmi, alebo pred päťdesiattisíc," vravel o ňom Kijačik.
Domáci fanúšikovia pred zápasom pripravili vtipné choreo. Postava Indiána - Šošona akoby vykázala zo štadióna členov skupiny Beatles, ktorí kráčali na známom prechode pre chodcov s dlhým nosom.
Today, you walk alone - Dnes budeš kráčať sám, znela narážka na slávnu hymnu Liverpoolu You'll never walk alone (Nikdy nebudeš kráčať sám).
VIDEO: František Kóša po zápase
Kto však napokon išiel sám - na brankára -, bol práve Kóša, ktorý si v 65. minúte hodil loptu, celá obrama hostí sa prizerala a domáci útočník nekompromisne nájazd premenil.
"Pred toľkými gólmi som ešte gól nedal," skonštatoval s úsmevom strelec víťazného gólu.
Liverpool v závere mal ešte jednu nebezpečnú strelu, ale Jokl loptu vyrazil efektnou robinzonádou.
"Týmto zákrokom som možno podržal mužstvo, ale presne to je úloha brankára," vravel skromne domáci gólman.
"Kľúčoví boli fanúšikovia a naša tímovosť," vyzdvihol Kóša.
Prítomnosť skautov nevnímali
Mladí Žilinčania sa dostali po tretí raz do osemfinále Ligy majstrov. Predtým sa im to podarilo v sezónach 2021/2022 a 2023/2024. Aj pri predchádzajúcich ťaženiach vyradili veľkokluby.
"Čo majú spoločné Inter Miláno, Dortmund a Liverpool? Všetci padli pod Dubňom," kričal v eufórii domáci spíker do mikrofónu po záverečnom hvizde.
"Na tomto štadióne sa dejú zázraky každé dva roky," ďakoval divákom po zápase Kóša.
Žreb ďalšieho kola sa uskutoční v piatok 6. februára a osemfinále sa tiež hrá na jeden zápas.
VIDEO: Jakub Jokl po zápase
"Veríme, že znova budeme hrať doma, lebo pred tými fanúšikmi je to niečo neskutočné," prízvukoval brankár Jokl, ale napokon prezradil, že by najradšej privítal Barcelonu.
"Chceme vyhrať každý zápas. Koho nám vyžrebujú, toho sa budeme snažiť zdolať," skonštatoval František Kóša.
V hľadisku bolo aj veľa skautov, ale mladí hráči sa na to vôbec nesústredili.
"Každý z nás sa chcel ukázať najmä svojim blízkym. Skautov sme nevnímali, snažili sme sa hrať pre ľudí a najmä pre naše rodiny," podčiarkol Kóša.