Beatles na tribúne, plná aréna v extáze. Žilina ukázala baby superstar

Áno, bol to Liverpool, aj keď iba jeho výber do 19 rokov. Klub s hymnou, ktorú spievajú celé štadióny, a s históriou, pri ktorej futbalovým romantikom vlhnú oči. A predsa – v Žiline si v ten večer kráčali sami.
Žilinskí fanúšikovia im to vysvetlili okamžite. Transparent - choreo: „Today, you walk alone“ bol len drobnou jazykovou úpravou legendárnej hymny súpera, no význam trafil presne do čierneho. Súčasťou chorea bol indián – Šošon, symbol a prezývka Žiliny – a vedľa neho Beatles. Áno, Beatles. Liverpool mal na tribúne komplet: vlastnú históriu, vlastnú hudbu aj jasný odkaz, že v ten večer mu nikto kráčať pomáhať nebude.
Na sever Slovenska prišla svetová futbalová značka, no hlavné slovo mal domáci príbeh.
Večer, ktorý nebol náhodou
Plná aréna v eufórii, tribúny na nohách a futbalový svet si prekvapene pretrel oči. Nie, toto nie je rozprávka o chudobnom klube, ktorý mal „deň blbec“ pre favorita. Toto je ďalší dôkaz, že v Žiline sa futbal nerobí pocitovo, ale systematicky. A keď sa systém stretne s talentom, ani Liverpool nemá imunitu.
Mládežnícka Liga majstrov spoznala zrejme najzvučnejší výsledok v dejinách slovenského klubového futbalu. MŠK Žilina je v osemfinále.
Žiadne šťastie, len futbal
Zabudnite na frázy o „šťastí“, „mládežníckych zápasoch“ a „prekvapení kola“. Žilina Liverpool neoklamala, neprežila a neodbránila. Žilina ho porazila. A zaslúžene. Drvivú väčšinu zápasu bola lepším tímom – futbalovejším, odvážnejším, sebavedomejším.
Nepoložil ju ani rýchly inkasovaný gól v 4. minúte. Kým inde by sa mladíci zosypali ako lego bez návodu, Žilina urobila presný opak.
VIDEO: Tréner Michal Kijačik po zápase
Zachovala pokoj, rytmus a tvár. Akoby inkasovať skoro proti Liverpoolu bolo len nepríjemné klopnutie na dvere, nie dôvod na paniku.
Tím verzus projekt
Toto je presne ten moment, kde sa láme rozdiel medzi tímom a projektom. A Žilina je projekt. Premyslený, dlhodobý, systematický.
MŠK má dnes najlepšiu akadémiu na Slovensku – nech to zabalíme do akéhokoľvek kritéria, vždy vyjde na vrchole. Nie preto, že má krajšie prezentácie, ale preto, že produkuje futbalistov, nie „talenty do vitríny“. Hráči tu rýchlo prechádzajú do mužského futbalu, zvyknú si na tlak, na chyby aj na zodpovednosť. A potom sa nečudujme, že proti Liverpoolu nehrajú so sklonenými hlavami.
MŠK Žilina - FC Liverpool 2:1 (1:1)
Góly: 36. Bzdyl, 65. Kóša – 4. Morrison, ŽK: Murray-Holme, Esdaille (obaja FCL).
Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci DEN)
Diváci: 10 572.
MŠK Žilina: Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál (C) - Bortoli, Bzdyl, Václavek (79. Barčík), Staník - Baleja, Gučík (74. D. Kmeť), Kóša (90+1. Pecsuk).
FC Liverpool: Misciur - Ayman, Airoboma (70. Cisse), Nallo (C) (85. Clarke), Esdaille - Murray-Holme (66. Abe), Upton - Kone-Doherty, Sonni-Lambie, Morrison - Wright.
Adresa, nie senzácia
A to všetko nie je náhoda ani jednorazový výstrel. Žilina je v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov už tretíkrát za posledné sezóny. Borussia Dortmund, Inter Miláno, teraz Liverpool. Všetci traja padli. To už nie je senzácia. To je adresa.
Akadémia MŠK funguje ako presne nastavený mechanizmus. Hráči už v tínedžerskom veku ochutnávajú seniorský futbal – či už v áčku, alebo v béčku v druhej lige. Až sedem hráčov U19 sa dnes pripravuje s ligovým A-tímom. Inde by to bol problém. V Žiline je to systém.
Pališčák, podpis pod večer
Symbolom večera bol aj Tobiáš Pališčák. V obrane dominoval spôsobom, ktorý sa v mládežníckom futbale často nevidí. Bez chaosu, bez zbytočného teatrálneho odkopávania, s pokojom dospelého stopéra. Ak mal Liverpool pocit, že pôjde cez Žilinu silou a menom, Pališčák ho rýchlo vrátil späť do reality.
Zápas nakoniec rozhodol gól Františka Kóšu – ofenzívneho klenotu akadémie, ktorý sa predral cez dvojicu stopérov Liverpoolu a nezaváhal. Chladnokrvne. Bez paniky. Bez rešpektu k menu na drese.
Podpis pod prácu
Žilina už tretíkrát v posledných sezónach postúpila medzi najlepších 16 tímov mládežníckej Ligy majstrov (2021/2022, 2023/2024 a teraz). To už nie je pekná náhoda ani jednorazový výkrik. To je podpis pod prácu.
Slovenský klub vyradil anglického giganta a urobil to bez pokory, ale s rešpektom k vlastnej filozofii. Žiadna senzácia zo zúfalstva. Len futbal, systém a odvaha.
A ak niekto ešte stále tvrdí, že sa to „nedá“, mal by sa ísť pozrieť do Žiliny.