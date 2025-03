Na úvod jari zaskočili lídra. Po reorganizácii sa vôbec neobávam o kvalitu, vraví tréner

„Slávia prišla veľmi dobre pripravená a ofenzívne naladená. My sme sa stiahli do stredného hlbokého bloku. Taktický zámer nám vyšiel,“ vravel pre Sportnet tréner Ivan Rusnák.

Pre Košičanov to bola iba druhá prehra v sezóne.

„Svedomito sme sa pripravovali celú zimu. Myslím si, že sme dali do toho trochu viac srdiečka ako súper,“ doplnil Rusnák.

„Traja streleckí ťahúni nám odišli do Rakúska: Vladislav Cicek, Martin Jurina a Samuel Budinský. Museli sme zareagovať. Na útočných postoch sa museli presadiť chlapci, ktorí na jeseň boli trochu v úzadí. Zatiaľ sa chopili svojej šance, aj počas zimnej prípravy ukázali, že sú plnohodnotnými hráčmi,“ zdôraznil domáci tréner.

Pre Bilonožka to boli prvé góly v tejto sezóne v tretej lige. „Vydaril sa nám zápas, celý tím to odmakal tak, ako sme chceli. Každý bojoval do konca,“ vyhlásil dvojgólový strelec.

„Toto víťazstvo má pre nás veľkú cenu. Vieme, akú máme úroveň. Keď sme dokázali vyhrať s lídrom, dokážeme vyhrať aj s ostatnými,“ podčiarkol Bilonožko.