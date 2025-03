Mourinho verí v prekliatie, Škriniar patril k najlepším. Ukázal silu, tvrdí expert

„Pre Special One (prezývka trénera Josého Mourinha), ktorý sa pred zápasom chválil, že jeho tím je lepší ako Rangers, to nebude šiesta európska trofej,” dodal.

Po výhre 3:1 v Turecku v prvom osemfinálovom zápase a stave 0:2 po 90 minútach v Škótsku stretnutie dospelo do predĺženia.

Celé to z ihriska sledoval slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý už tradične odohral celé stretnutie.

„Takto sa to skončiť nemalo,” opísal duel uznávaný turecký komentátor Gurcan Bilgic zo športového denníka FotoMac.

Hrdinom duelu bol však britský gólman Jack Butland. „Nie je to ťažké (podať čo najlepší výkon), keď hráte na tomto mieste,” pochvaľoval si brankár Rangers atmosféru pre TNT Sports.

Podľa kapitána Rangers Jamesa Taverniera to však nebolo nič jednoduché. „Pravdepodobne sme dnes postúpili najťažším možným spôsobom,” smial sa po dueli.

„Je to niečo výnimočné. Tento pocit sa nedá prekonať. Verili sme, že to dnes zvládneme,” poznamenal.

Tavernier dokonca priznal, že sa ani len nepripravovali na pokutové kopy. Mali v pláne dokončiť začatú prácu už v riadnom hracom čase. „Tento týždeň sme v skutočnosti netrénovali penalty. Možno to pomohlo!” zakončil.

V závere prvého polčasu sa tlak istanbulského celku zvýšil. Nakoniec priniesol aj gól Sebastiana Szymanskeho. Fenerbahce potreboval ešte jeden presný zásah, ktorý by mu zaistil aspoň predĺženie.

Fenerbahce si tak musel dávať na protiútoky súpera, po ktorých dostával góly v prvom zápase. Turci však začali lepšie. Neustále na súpera tlačili, no nedokázali sa predrať cez obrannú líniu Rangers.

Dočasný kouč Rangers Barry Ferguson postavil svoju zostavu do hlbokého bloku od úvodu zápasu.

„Gratulujem Rangers, ale myslím si, že môj tím si to zaslúžil viac,” doplnil kouč Fenerbahce.

Na svojich hráčov bol hrdý. Bol presvedčený, že jeho mužstvo bolo lepšie. Na pozápasovej tlačovej konferencii to zopakoval viackrát.

Mourinho sa však zlostil. Bol presvedčený, že rozhodcovia ich v oboch zápasoch pripravili o pokutové kopy.

„Sme tím bez troch pokutových kopov. Boli to jasné penalty. Najmä v prvom zápase,” vyhlásil portugalský kouč a pokračoval: „Aj priaznivci Rangers budú súhlasiť s tým, že sme boli dnes večer lepší tím.”

Verí, že nie je prekliaty

Mourinho bol ale hrdý na to, akým štýlom sa skončila ich európska púť: „Penalty boli trochu o šťastí. Ak by som si mal vybrať, radšej by som bol vyradený takýmto spôsobom, ako byť vyradený tak, že na konci zápasu necítite zo seba hrdosť.”