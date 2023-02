Gašparík je mu ako syn, no nezavolal späť. V pohári ich čaká zaujímavá konfrontácia

Splnili sme všetko, čo sme si naplánovali. Prípravu by som rozdelil na dve časti. Počas prvých troch januárových týždňov sme sa sústredili na fyzickú prípravu. Potom sme mali týždňové sústredenie v maďarskom Lipóte, kde sme sa už zameriavali na taktické prvky.

Aj prípravné zápasy ukázali, že sme na dobrej ceste, ale ja vždy tvrdím, že iba ligové zápasy ukážu, či sa nám príprava vydarila. Zatiaľ ju hodnotím pozitívne, verím, že to sa potvrdí aj v lige.

Keďže sme tam boli na sústredení, mali sme dohodu s tamojším štvrtoligovým tímom, že v posledný deň s nimi odohráme prípravné stretnutie. Som rád, že napriek tomu, že sme celý týždeň trénovali dvojfázovo, navyše sa tento zápas začínal o 9.30, teda nie v ideálnom čase, hráči ukázali správny prístup a chceli dokázať, že patria do základnej zostavy. Aj preto sme vyhrali takým veľkým rozdielom.

O to viac ma to teší, že na jeseň sme mali najviac problémov so zakončením. Aj preto sme hrali v príprave s dvomi-tromi súpermi z nižších súťaží, aby sme získali potrebné sebavedomie najmä pred bránou súpera.

Kalnej nad Hronom sme dali sedem gólov, Gabčíkovu päť a nakoniec Lipótu štrnásť.

Teší ma, že hráči mi sťažili úlohu a musím rozmýšľať nad tým, koho nominujem do základnej zostavy.