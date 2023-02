Má zrátané, koľko bodov treba na postup. Bral by tréner Prešova aj baráž?

Práve súbojom proti tomuto súperovi vstúpi líder II. ligy do jarnej časti. Duel dvoch východoslovenských tímov je na programe v sobotu 25. februára o 13.30 hod.

Skôr sa možno očakávalo, že mútiť vodu na vyšších priečkach budú Humenčania. Tí predtým obsadili, vo svojej premiérovej sezóne po návrate do druhej ligy, šieste miesto.

Iné Humenné než na jeseň

„Chceli by sme potvrdiť umiestnenie z jesennej časti, to nám velí byť v úvodných dvoch domácich zápasoch úspešní. Momentálne sa koncentrujeme iba na Humenné. Úvodný duel chceme zvládnuť výsledkovo i herne, na to sme ladili celú prípravu,“ tvrdí tréner Tatrana Prešov Marek Petruš.

O základnej zostave svojho tímu má už viac-menej jasno. Uvažuje ešte nad obsadením jedného postu.

S najbližším súperom sa Prešovčania stretli v prebiehajúcom ročníku už dvakrát a v oboch prípadoch boli úspešní. Zdolali ho v ligovej súťaži (3:0) i Slovnaft Cupe (1:0).