Miška prišla o futbalový sen. Spoluhráčkam chýba a prosia ľudí o pomoc

Začiatkom marca dlhoročný inštruktor Akadémie Policajného zboru, dnes už obvinený Vladimír Šeparnev, postrelil 20-ročnú kadetku. Stalo sa tak mimo vyučovania, krátko po 16. hodine pri trénovaní manipulácie so zbraňou.

Byt, v ktorom Miška žije s rodičmi, musia prerobiť na bezbariérový. Rekonštrukciou musí prejsť tiež vstup do bytového domu, keďže sa v ňom nenachádza výťah.

Príspevok futbalistke AS Trenčín môžete venovať na tomto odkaze >>>

„Miška bude potrebovať invalidný vozík, najlepšie elektrický, na ktorom by sa vedela samostatne pohybovať.

„Manželka to prežíva veľmi ťažko, no ja myslím stále pozitívne. Snažím sa ísť a hľadieť dopredu. Prerábam, kupujem, čo bude potrebovať.

Michaela Hozáková ešte 25. februára, teda týždeň pred osudovou nehodou skórovala v prvej lige žien do siete Topoľčian. AS Trenčín vyhral aj vďaka jej gólu 4:3.

„Miška nám nesmierne chýba. S ňou bola v kabíne zábava, no teraz je ticho. Cítime, že nie je s nami. Chýba nám jej futbalová kvalita na ihrisku, ale najmä ona ako osoba.

Mišku nikto nenahradí,“ povedala o svojej kamarátke a spoluhráčke obrankyňa AS Trenčín Katarína Škultétyová.

Po osudovej nehode bola zdrvená. Nevedela prísť na iné myšlienky.

„Keď sa stalo, čo sa stalo, položilo ma to. Miška je moja najlepšia kamarátka, všetko sme prežívali spolu. Vždy po futbale mi pomáhala so školou, je výborná študentka. Ak jej môžete akokoľvek pomôcť, prosím, urobte to. Zaslúži si to,“ dodala.