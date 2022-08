Skalica má prvú výhru v sezóne, Žilina opäť prehrala

Juraj Jarábek, tréner MFK Skalica: "Musím pochváliť celý tím. Bolo tam veľa energie, nadšenie, srdce a duša. Všetko, čo má byť. Ďakujem fanúšikom, ktorí vytvárajú výborné prostredie.

Vedeli sme, čo bude platiť na Žilinu, ktorú dobre poznám, hoci tréner Hynek to čiastočne zmenil. Každý si dnes zaslúži pochvalu, aj tí, čo nastúpili v priebehu druhého polčasu. Pritom toto bol ešte ťažší zápas ako cez víkend proti Trnave."

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Veľmi slabý výkon z našej strany. Vôbec si nedokážem vysvetliť, prečo sme boli takí nepresní. Skúsený tím ako je Skalica hneď spozoroval, že sme nervózni a ešte viac na nás pritlačil. Jediné, čo ma dnes potešilo, bola akcia so zakončením Matúša Rusnáka v prvom polčase.

V tréningu alebo v inom zápase by však podľa mňa skóroval. Prestáli sme nepresvedčivý začiatok s odvolanou penaltou a myslel som si, že už sa začneme dostávať do zápasu. Toľkými chybami a nepresnosťami sa však zneistil celý tím. Navyše, aj Belko si dnes nevybral ideálny deň.

Následne prišla najväčšia chyba pred gólom, ktorý nás ešte viac utlmil. Skalica nás však predčila takmer vo všetkom. V dôraze, v tvrdosti, v súbojoch či v disciplinovanosti. Skúsene nám prerušila zopár brejkov aj za cenu žltých kariet, ktoré mohli dopadnúť úplne inak.

No a naše príležitosti v predfinálnej fáze sme nedokázali pretaviť do veľkých šancí. Nie sme z toho vôbec šťastní, ale musíme sa čo najskôr oklepať a ísť naplno do stretnutia s Podbrezovou."