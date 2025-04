VIDEO: Ružomberok je ich prekliatím. Trnavu zarmútil vo finále aj pred takmer 20 rokmi

Jozef Adamec (tréner Trnavy):

"Obe mužstvá chceli Slovenský pohár vyhrať. V úvode sa súperi oťukávali, Ružomberok mal viac šancí. My sme žiaľ museli nastúpiť vo veľmi pozliepanej zostave, okrem Ujlakyho chýbali pre zranenia aj brankár Lipčák, Blaha, či Kotula. Po vylúčení sme sa už sústredili len na defenzívu a paradoxne v druhom polčase mali hráči Ružomberka menej gólových príležitostí ako pri rovnakom počte hráčov na trávniku. Jedenástkový rozstrel je už len otázkou šťastia. Za stavu 3:1 v náš prospech to vyzeralo nádejne, no potom sme už z troch penált nedokázali premeniť ani jednu a to rozhodlo. Chcem pochváliť svoje mužstvo za bojovnosť a pogratulovať súperovi k triumfu v Slovenskom pohári. Zároveň by som tiež chcel vyzdvihnúť vynikajúcu atmosféru na štadióne, oba fanúšikovské tábory dokázali vytvoriť fantastickú kulisu."

František Komňacký (tréner Ružomberka):

"Náš výkon bol paradoxne najlepší vtedy, keď hrali obe mužstvá kompletné. Bol to zápas o jednom góle, my sme však ani po vylúčení súperovho hráča nedokázali prekonať dobre organizovanú defenzívu Trnavy. Chlapcom v početnej prevahe chýbala nápaditosť, väčšia snaha a schopnosť vymyslieť finálnu prihrávku. Vzhľadom k našej prevahe a množstvu šancí, ktoré sme si vypracovali, sme však napokon zvíťazili zaslúžene. Penalty sú vždy iba lotériou. My sme sa spoliehali najmä na brankára Hajdúcha, ktorý mal už v tréningu vysokú percentuálnu úspešnosť zákrokov. Futbalu určite pomohla aj na slovenské pomery výborná divácka návšteva a fantastická atmosféra. Šampanské a víťaznú cigaru asi hráčom zakázať nemôžem, ale pred nami je ešte päť kôl Corgoň ligy a aj v nej máme najvyššie ambície. Preto budem svojich zverencov v príliš veľkých oslavách brzdiť a dohliadnem na nich."

Martin Poljovka (kapitán Spartaka Trnava):

"Dnešný zápas bol veľmi ťažký, od konca prvého polčasu sme mali na ihrisku o jedného muža menej. Aj napriek tomu sme finálový duel dotiahli až k penaltovému rozstrelu. Pri záverečných jedenástkach je to už len otázka šťastia. Dnes sme ho mali menej my a prehrali

Ľuboš Hajdúch (brankár MFK Ružomberok):

"Vo finálovom dueli som prakticky nemal žiadnu prácu, zapotil som sa iba pri penaltách. Trnavčania ich kopali veľmi dobre, dá sa povedať, že sme napokon vyhrali so šťastím. V samotnom zápase sme síce mali tlak, hráči súpera sa veľmi dopredu nehrnuli. Po vylúčení Semanka sa snažili Trnavčania len nakopávať loptu, hrali iba na jedného útočníka. Všetci v Ružomberku sme šťastní, že víťazná trofej skončila napokon v našich rukách."

Jan Nezmar (útočník MFK Ružomberok):

"Na penaltu som išiel, keď som nemal čo stratiť. Horšie by to bolo, keby som ju musel premeniť. Snažil som sa loptu dobre umiestniť a trafiť bránku. Bolo to so šťastím, ale padlo to tam, čo ma nesmierne teší. Vylúčenie súperovho hráča nám vôbec nepomohlo, mali sme premeniť niektorú zo šancí a zápas by vyzeral inak. Oslavy? Asi nie, možno sa iba trochu odreagujeme."

Dušan Tittel (generálny sekretár SFZ):

"Diváci mohli sledovať vo výbornej atmosfére zaujímavý finálový zápas, ktorý vyústil až do jedenástkového rozstrelu. Osobne som si myslel, že po vylúčení Semanka sa Ružomberčania strelecky presadia už v riadnom hracom čase či v predĺžení. Napokon im to vyšlo až na pokutové kopy. Vzhľadom na priebeh stretnutia a na fakt, že Trnavčania hrali 75 minút len s desiatimi mužmi, by si asi triumf za bojovnosť a disciplínu zaslúžili viac."