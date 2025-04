Strelil stý gól v kariére. Reprezentácia? Bol som viackrát sklamaný, priznáva Pich

Výborne si nabehol na center a hlavou poslal loptu do siete. RÓBERT PICH (36) strelil proti Podbrezovej stý gól v kariére a definitívne sa tak stal členom Klubu ligových kanonierov. V elitnom klube je jedným z mála členov, ktorý nikdy nenastúpil za reprezentáciu Slovenska.

V článku sa dočítate Dlho to nevedelo prísť. Ako prežíval vstup do Klubu ligových kanonierov?

Inšpiroval ho Alexander Ovečkin?

Červený koberec. Akú srandu si z neho robil Martin Mikovič?

Hral ako chlapec hokej? Skončil, pretože nemal peniaze?

Ako ťažko prežíval, keď sa vravelo, že reprezentácia nemá útočníka?

Čo ho trápi dodnes a z čoho je sklamaný?

Bolo mu zle? Ako tréner Gašparík zmenil názor na Ružomberok?

Končí mu zmluva? Bude hrať ďalej za Spartak Trnava?

Čakali ste od októbra minulého roka, kedy ste sa trafili takisto do siete Podbrezovej. Aký je to pocit prekonať magickú métu sto gólov v najvyšších súťažiach? Padol vám veľký kameň zo srdca? Áno, pretože som to dlho nosil v hlave. Stále som počúval, kedy to konečne príde. Aj v deň zápasu mi to spoluhráči pripomínali, preto som to chcel mať za sebou.

Navyše, blíži sa koniec súťaže a ak by som to nestihol do konca sezóny, bolo by to pre mňa náročné. Našťastie, prišlo to a dočkal som sa. Som rád, že som takúto skvelú métu dosiahol. Zvíťazili ste 2:1, teda váš stý gól mal víťaznú príchuť. Čo vám po zápase povedali spoluhráči a tréner Michal Gašparík? Prišli mi gratulovať a tešili sa so mnou. Aj im ďakujem, že som to dokázal. Cítil som od nich, že mi to prajú, takže máme veľkú radosť.

Čo ste za stý gól a vstup do Klubu ligových kanonierov doniesli do kabíny? Zatiaľ sme to neriešili, pretože sme mali nahustený program. Rozhodne sa im však odvďačím a počas budúceho týždňa pripravím občerstvenie. Rovnako tak ďakujem svojej rodine, ktorá mi pripravila doma výzdobu, čo ma veľmi prekvapilo. Nečakal som to a cením si to. Gratulovalo mi tiež množstvo priateľov, ktorých podporu som cítil. Niekedy som mal pocit, že ľudia okolo to chcú viac ako ja. Som rád, že to mám konečne za sebou.