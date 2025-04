Pred zápasom spí na štadióne. Na zlé musíte rýchlo zabudnúť, tvrdí brankár Slovenska

Už o niekoľko týždňov sa začnú na Slovensku majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov vo futbale. V slovenskom tíme ste brankárska jednotka. Čo to pre vás znamená?

Bude to výnimočný moment, na ktorý sa všetci nesmierne tešíme. Na ihrisku necháme všetko, aby sme čo najlepšie reprezentovali. Budeme chcieť ukázať našu silu a to, na čom sme pracovali dva roky.

Vždy ste chceli byť brankár? Neťahalo vás to do útoku?

Ľudia vravia kadečo, no to váš nemôže odradiť. Stále musíte byť presvedčený o svojich schopnostiach a musíte si veriť. Potrebujete sa odraziť od dobrých vecí, ktoré sa vám podarili. A na zlé musíte rýchlo zabudnúť.

Od každého sa snažím „odpozerať“ to najlepšie. Kedysi bol mojím vzorom Iker Casillas, teraz je to Marc-André ter Stegen.

Mnoho hráčov to nerobí, no ja pred každým zápasom na štadióne spím. Zdriemnem si približne hodinku, aby som bol oddýchnutý a pripravený na zápas.

Dôležité je, aby som bol sebavedomý, pokojný a nemôžem sa pozerať na to, že tam budú skauti. Sústrediť sa musím na seba, aby som pomohol mužstvu najlepšie, ako to bude možné.

Beriete majstrovstvá Európy do 21 rokov ako šancu dostať sa do zahraničia?

V skupine na ME do 21 rokov vyzve slovenský tím postupne Španielsko, Taliansko a Rumunsko. Čo od týchto zápasov očakávate?

Zo Žiliny do svetového futbalu odštartoval Martin Dúbravka, jednotka áčka slovenskej reprezentácie. Podarí sa to aj vám?

Ste mladý brankár, no už za sebou máte množstvo ligových štartov. Na ktorý zápas spomínate najradšej?

Nedá sa to považovať za úspech, ale ako 19-ročný som sa predstavil vo finále Slovnaft Cupu, keď sme so Slovanom prehrali 1:2 po predĺžení. Hoci sme prehrali, bola to pre mňa obrovská skúsenosť a motivácia do ďalšej kariéry.

Okrem tohto zápasu spomínam na svoju príležitosť v Európskej konferenčnej lige UEFA proti Jabloncu. Prišlo množstvo fanúšikov, bola skvelá atmosféra a i keď sme prehrali, zo svojho výkonu som mal dobrý pocit.