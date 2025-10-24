Kapitán Trnavy spoznal trest za skrat v derby. Disciplinárna komisia mu vymerala dištanc

Kapitán Spartaka Martin Mikovič.
Kapitán Spartaka Martin Mikovič. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 13:49 (aktualizované 24. okt 2025 o 13:55)
ShareTweet1

Jeho trest platí od 19. októbra.

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) rozhodla o dvojtýždňovom dištanci pre Martina Mikoviča.

Kľúčový hráč Spartaka Trnava obdržal v sobotnom ligovom derby so Slovanom Bratislava (0:2) červenú kartu a jeho trest platí od 19. októbra.

Mikovič uvidel červenú kartu v nadstavení prvého polčasu, keď zasiahol rukou do tváre Cesara Blackmana.

Svojmu tímu bude s určitosťou chýbať v nedeľu v Ružomberku a o tri dni neskôr proti Košiciam. Tridsaťpäťročný obranca by mal byť k dispozícii 2. novembra proti Trenčínu.

DK SFZ potrestala Spartak aj finančnou pokutou vo výške 8000 eur za správanie fanúšikov.

Si normálny? Weiss starší kričal v priamom prenose, jeho syn čakal od Trnavčanov viac
Súvisiaci článok
Si normálny? Weiss starší kričal v priamom prenose, jeho syn čakal od Trnavčanov viac

Okrem toho dostal klub ochranné opatrenie zákazu vstupu spíkra Šimona Fuzáka do priestorov štadióna na domáce súťažné stretnutia do 31. marca 2026.

Ten po dueli vulgárne konfrontoval trénera hostí Vladimíra Weissa staršieho. Slovan dostal za správanie svojich priaznivcov pokutu vo výške 4000 €.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola II. ligy.online
    FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola II. ligy.online
    ONLINE: FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Kapitán Trnavy spoznal trest za skrat v derby. Disciplinárna komisia mu vymerala dištanc