Kapitán Trnavy spoznal trest za skrat v derby. Disciplinárna komisia mu vymerala dištanc

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) rozhodla o dvojtýždňovom dištanci pre Martina Mikoviča.
Kľúčový hráč Spartaka Trnava obdržal v sobotnom ligovom derby so Slovanom Bratislava (0:2) červenú kartu a jeho trest platí od 19. októbra.
Mikovič uvidel červenú kartu v nadstavení prvého polčasu, keď zasiahol rukou do tváre Cesara Blackmana.
Svojmu tímu bude s určitosťou chýbať v nedeľu v Ružomberku a o tri dni neskôr proti Košiciam. Tridsaťpäťročný obranca by mal byť k dispozícii 2. novembra proti Trenčínu.
DK SFZ potrestala Spartak aj finančnou pokutou vo výške 8000 eur za správanie fanúšikov.
Okrem toho dostal klub ochranné opatrenie zákazu vstupu spíkra Šimona Fuzáka do priestorov štadióna na domáce súťažné stretnutia do 31. marca 2026.
Ten po dueli vulgárne konfrontoval trénera hostí Vladimíra Weissa staršieho. Slovan dostal za správanie svojich priaznivcov pokutu vo výške 4000 €.