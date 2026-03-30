Patril k veľkým talentom, no vyradilo ho zranenie. Bardejovčan sa šiel rozohrať do Poľska, ostal tam

Svojho času bol jedným z najväčších talentov bardejovského futbalu. Martin Geci sa z prípravky postupne vypracoval až do prvoligového staršieho dorastu a o jeho služby začali prejavovať záujem aj tréneri A-mužstva vtedajšieho BŠK.
Prišiel však nešťastný zápas so Senicou v marci 2018, stret s brankárom hostí a Martin skončil s nepríjemnou dvojnásobnou zlomeninou.
Nepríjemnú udalosť komentuje takto: „V celej mojej futbalovej kariére som nemal vážnejšie zranenie. Niekoľkokrát som sa zranil, no vždy to bolo len na krátky čas. Najhoršie zranenie ma postihlo na konci mojej mládežníckej kariéry.
Hralo sa vtedy na umelej tráve a vonku bolo mínus desať stupňov. Bolo to presne 3. 3. 2018. K aktívnemu futbalu som sa vrátil po 32 mesiacoch. Svoj prvý súťažný zápas po zranení som odohral 15. 11. 2020.“
Nasledovalo dva a pol ročné liečenie, päť operácií (z toho jedna v Poľsku) a rehabilitácie. Vyzeralo to tak, že sa na trávnik už nevráti. Jeho túžba opäť vybehnúť na ihrisko i silná vôľa však zapríčinili, že po viac ako dvoch rokoch sa vrátil do dresu bardejovského A-mužstva.
Tréner Hornošarišanov Ryszard Kuzma, ktorý na východe pôsobil v čase keď si Martin hľadal miestov A-mužstve, mu odporúčal rozohratie v Poľsku.
Martin ponuku prijal: „V Poľsku vidím dobrý smer a napredovanie klubov. Futbal tu napreduje rok čo rok, a preto sa aj môj individuálny rozvoj posúva dopredu. Najmä to ma viedlo k účinkovaniu na poľských trávnikoch. Hrám tu už šesť rokov.
Doteraz som pôsobil v štyroch tímoch. Postupne som hrával od šiestej až po štvrtú ligu. Moje kluby boli Cosmos Nowotaniec, Izolator Boguchwała (5. liga), opäť Cosmos, s ktorým sme postúpili do piatej ligy a následne aj do štvrtej ligy, Karpaty Krosno (4. liga) a od ligového ročníka 2025/2026 Glinik Gorlice.“
U našich severných susedov sa talentovanému stredopoliarovi darí a všade, kde pôsobil, patril k lídrom. O svojom súčasnom angažmáne hovorí:
„Momentálne hrávam za GKS Glinik Gorlice. Nachádzame sa na 10. mieste v tabuľke, čo nie je veľmi dobré vzhľadom na naše predsezónne ciele aj kvalitu mužstva. Nedarí sa nám podľa predstáv, no taký je futbal.
Teraz bojujeme o každý bod a chceme sa posunúť čo najvyššie. Kvalitu aj podmienky na to máme, len to musíme preniesť na ihrisko. Hrávam prakticky každý zápas v základnej zostave, ak som zdravý alebo nemám stopku za karty.
Pôsobím prevažne na pozícii defenzívneho stredného záložníka, párkrát aj vyššie. Keď je to potrebné, zahrám aj na inej pozícii, pretože mi to vyhovuje a viem sa prispôsobiť rôznym herným štýlom.“
O návrate domov momentálne neuvažuje : “V Poľsku si zvykol a je tam spokojný: „Na Slovensko sa momentálne neplánujem vrátiť, aspoň nie v najbližších mesiacoch. Nikdy však nehovor nikdy, uvidíme, čo prinesie čas.
Určite mám v hlave, že sa raz vrátim do Bardejova. Veľmi by som si prial opäť obliecť dres Partizána, ale nie je to také jednoduché. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
Tu som spokojný s tým, čo mám v osobnom živote aj na ihrisku. Samozrejme, chcem sa posúvať vyššie a ak budem cítiť, že potrebujem zmenu, dôkladne si to premyslím a potom sa rozhodnem.“