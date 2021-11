Carrickov postupový debut. Cristiano Ronaldo posunul United do osemfinále

Bývalý anglický reprezentant, ktorý dočasne nahradil na lavičke odvolaného Oleho Gunnara Solskjaera, slávil v utorok so svojimi zverencami triumf v dueli F-skupiny Ligy majstrov na pôde Villarrealu (2:0) a v predstihu postup do jarného osemfinále.

"Prišli sme do Villarrealu vyhrať. Veril som, že to zvládneme. Chlapci museli v niektorých momentoch siahnuť až na dno síl a vydať zo seba všetko. Som šťastný, ako sa to pre nás skončilo," povedal bývalý stredopoliar United, ktorý s klubom slávil ako hráč triumf v Lige majstrov i Premier League.

Carrick po zápase vyzdvihol neoceniteľný prínos Ronalda: "Toto je to, čo vie. V týchto náročných zápasoch a kľúčových momentoch potrebujete niekoho, kto dá gól a Cristiano je tu presne na to. Má v sebe tú chladnokrvnosť, mentalitu zostať trpezlivý a pokojný. Vie si počkať na správny moment. Nepohŕda takýmito šancami. Som nadšený, že ho môžem mať v mužstve, vôbec ma neprekvapilo, že dokázal streliť pre náš tím taký dôležitý gól."

"Je to skvelý úspech z hľadiska celej sezóny. V uplynulých mesiacoch sme nehrali dostatočne dobre, potrebovali sme takýto výsledok pre našich fanúšikov," povedal podľa agentúry AP stopér United Harry Maguire, ktorý vychválil Ronalda:

"Je brilantný. Potrebujeme opäť podávať stabilne solídne výkony. Ak sa nám to podarí, budeme pravidelne víťaziť, aj vďaka Ronaldovým gólom."

Villarreal ešte musí bodovať

Podľa trénera domácich Unaia Emeryho doplatil Villarreal na nepremenené šance. Brankár Manchestru David de Gea sa vyznamenal najmä pri strelách Gomeza a Triguerosa.

"De Gea bol opäť rozhodujúcim prvkom, podržal svoj tím. Pri prvom inkasovanom góle sme urobili chybu. Chceli sme za každú cenu udržať loptu, to je naša silná stránka, no vyplynula z toho kľúčová chyba. Musíme takéto chyby do budúcna eliminovať. No gól mohol padnúť na hociktorej strane, veď aj Rulli predviedol výborný zákrok pri šanci Sancha.

Myslím si, že 60 až 70 minút sme boli lepší, no v konečnom zúčtovaní sme neboli schopní ani vybojovať remízu. Nezostáva nám nič iné, ako akceptovať túto prehru."

O druhé postupové miesto si to v záverečnom skupinovom kole rozdajú v priamom dueli Atalanta s Villarrealom, španielskemu tímu stačí aj remíza.