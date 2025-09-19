Jeden zákrok všetko zničil. Neapol má horkú pachuť, Lobotka šiel dole predčasne

BRATISLAVA. V aréne Manchester City ho privítali ako svojho kráľa. Kevin De Bruyne bol krátko pred zápasom hlavnou postavou chorea domácich fanúšikov. Na hlave mal korunu, v rukách držal žezlo a sedel na tróne.
Spievali o ňom chorál. Napriek tomu, že už stál na opačnej strane - v drese súpera a Citizens chcel zdolať.
De Bruyne sa vrátil na miesto, kde bol desať rokov doma a kde sa stal najväčšou legendou. Prišiel tam, kde mu chystajú postaviť sochu, veď s Manchestrom City vyhral všetky veľké trofeje.
Vo štvrtok večer si obliekol dres SSC Neapol, ale De Bruyne neodohral ani tridsať minúť. Ako prvý musel striedať. Tréner Antonio Conte ho stiahol z ihriska už v 25. minúte. Z taktických dôvodov.
„Mrzelo ma, že som musel striedať Kevina, pretože som prišiel o jeho prínos. A on nemohol hrať na svojom starom štadióne proti svojmu bývalému klubu,“ opisoval Conte.
Má horkú pachuť
„Stiahnutie De Bruyneho bolo jediné, čo som mohol urobiť,“ obhajoval sa Conte.
SSC Neapol už v 19. minúte prišiel o vylúčeného Giovanniho Di Lorenza, čo výrazne ovplyvnilo zápas. Conte sa rozhodol obetovať najväčšiu hviezdu a do hry poslal obrancu z lavičky.
„Všetci máme horkú pachuť. Je to sklamanie, pretože sme sa na zápas pripravovali tak, ako sme ho hrali v prvých 20 minútach. Vylúčenie to pokazilo, zmenilo to hru,“ opisoval pre Sky Sport tréner Conte.
SSC Neapol v prvom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov prehral na pôde Manchester City 2:0.
„Keby sme nemali o jedného hráča menej, dostali by sme ich do problémov. V oslabení to nebolo možné,“ tvrdil Conte.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - SSC Neapol
Lobotka bol vystriedaný
V základnej zostave Neapola opäť nechýbal Stanislav Lobotka, ktorý mal 31 dotykov. Z dvadsiatich prihrávok skazil iba dve. Zo siedmich súbojov vyhral štyri.
Slovenský stredopoliar však zápas nedohral. Tréner Antonio Conte ho stiahol z ihriska v 72. minúte za stavu 0:2. Spolu s Lobotkom dal dole ďalších dvoch hráčov: Anguissu a Hojlunda. Chcel ich šetriť.
V tom momente už ani tréner Antonio Conte neveril, že jeho tím v Manchestri niečo uhrá. „V tej chvíli priznal Conte porážku,“ napísal britský denník Daily Mail.
Neapol bol od 20. minúty pod obrovským tlakom. Prvý polčas ešte ustál bez inkasovaného gólu, keď žiaril brankár Milinkovič-Savič.
„Talianske tímy sú v obrane neuveriteľné. Stretol som sa s nimi mnohokrát. Ich odolnosť, sústredenosť... Veľmi ich obdivujem,“ chválil súpera tréner City Pep Guardiola.
Rekord a Haaland
Odpor Neapola zlomil v 56. minúte Erling Haaland. Nórsky útočník zlomil ďalší rekord. Stal sa najrýchlejším strelcom 50. gólu v histórii Ligy majstrov. Stačilo mu na to iba 49 zápasov.
Doterajší rekordér Holanďan Ruud van Nistelrooy na pokorenie tejto hranice potreboval až 62 zápasov.
„Čo môžem povedať? Čísla hovoria za seba. Máme šťastie, že ho máme, a gratulujeme mu, pretože sa zaradil po bok Ruuda van Nistelrooya, Roberta Lewandowskeho, Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Erling je tam. Pokiaľ ide o góly, je neuveriteľný,“ chválil ho Guardiola.
Neuveriteľný hráč
„Zdá sa, že láme všetky rekordy. To, čo robí, je nevídané. Je to neuveriteľný hráč,“ dodal spoluhráč Phil Foden.
Haaland má v septembri neskutočnú formu. V posledných troch súťažných zápasoch dal osem gólov. Z toho päť dal v drese Nórska proti Moldavsku. Uplynulý víkend dvakrát pokoril aj Manchester United.
Haaland je v historickej tabuľke Ligy majstrov už na deviatom mieste, stále má iba dvadsaťpäť rokov. Môže sa stať najlepším strelcom v dejinách?
„Pri tomto tempe áno. Bude hrať ešte desať, dvanásť rokov,“ verí Guardiola.
Prvý Cristiano Ronaldo (40 rokov) má na konte 140 gólov, druhý Messi 129, obaja už hrajú mimo Európy. Tretí Robert Lewandowski z Barcelony ich má 105.