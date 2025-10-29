V rodnom Poprade nosí kapitánsku pásku. Chceli bojovať o postup, no nedarí sa im

V nedávnej minulosti sa v Poprade hrala druhá liga a v roku 2019 dokonca baráž o postup do tej najvyššej. Hráči FK po domácej výhre 2:0 prehrávali v Trenčíne niekoľko minút pred koncom 3:1, čo by ich posúvalo vyššie.
Prišiel však gól domáceho mužstva a Popradčania napokon nepostúpili. Následne sa tím postupne prepadol až do regionálnych súťaží. Po sezóne 2023/24 sa FK Poprad (spolu s Lokomotívou Košice) vrátil do tretej ligy, kde pôsobí aj v súčasnosti.
Domáce zápasy hráva v Národnom tréningovom centre v Poprade, ktorého vlastníkom je Slovenský futbalový zväz. Kapacita NTC je 5730 divákov.
V minulom ligovom ročníku si mužstvo spod Tatier, ako nováčik súťaže TIPOS 3. ligy – skupina Východ, nepočínalo zle.
Tento rok je to však už slabšie. V 14-člennom pelotóne sú po 11 kolách na 13. mieste tabuľky. Samozrejme, s takýmto umiestnením nemôže byť klub so slávnymi tradíciami spokojný.
Skúsený 33-ročný LUKÁŠ JANIGOŠ nosí v Poprade kapitánsku pásku. Obranca, ktorý si zahral aj v druhej lige, je oporou a autoritou na ihrisku aj v kabíne. S Lukášom sme sa porozprávali o jeho futbalovej kariére, ale najmä o súčasnom dianí v mužstve.
Aká bola a je vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal v rodnom Poprade, kde som prešiel všetkými kategóriami – od prípravky až po áčko. Po postupe do 2. ligy som však dostával čoraz menej priestoru, a tak som zvolil odchod do Svitu, ktorý vtedy hrával 3. ligu.
Pôsobil som tam rok, no situácia v klube nebola ideálna, preto som sa presunul do Liptovského Hrádku, ktorý hral takisto 3. ligu, akurát skupinu Stred. Tam som napokon strávil päť sezón a následne som sa vrátil do Popradu, kde pôsobím už štvrtú sezónu.
Aké zámery ste mali v FK Poprad pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka?
Cieľom klubu bolo nadviazať na úspešnú jarnú časť minulej sezóny. Chceli sme sa pohybovať v pokojnom strede tabuľky, čo sa nám, žiaľ, zatiaľ nedarí. Namiesto toho sme na jej konci a čaká nás boj o záchranu. To, samozrejme, nikoho neteší. Verím však, že do konca jesennej časti ešte nejaké body získame a súčasnú situáciu aspoň trochu vylepšíme.
V čom vidíte príčiny súčasného stavu?
Keď sa nedarí mužstvu, ani výkony jednotlivcov nie sú dostatočné – a to je prípad každého hráča v tíme. Najväčším problémom je asi nevyrovnanosť výkonov. Na tom musíme popracovať – a ani ja nie som výnimka.
S kým si na ihrisku najviac rozumiete?
V mužstve si najviac rozumiem so skúsenými hráčmi Majom Ferencom a Paťom Šimonovičom, s ktorými som hrával aj v Liptovskom Hrádku. Takže to spolu ťaháme už nejaký ten rok. Avšak aj s ostatnými spoluhráčmi máme dobré vzťahy, myslím si, že sme skutočne dobrá partia.
Čo by ste chceli s mužstvom dosiahnuť?
Cieľom je podávať čo najlepšie výkony a pomôcť mužstvu, aby sme do konca jesene získali čo najviac bodov a priblížili sa tímom pred nami. Na jar sa potom chceme čo najskôr dostať z bojov o záchranu.
Čo robí Lukáš Janigoš, keď nehrá futbal?
Voľný čas najradšej trávim s rodinou alebo kamarátmi. Okrem toho si rád zahrám aj iný šport – futsal či hokej. Oddychom je pre mňa aj sledovanie futbalu v televízii, no rád si pozriem aj dobrý film alebo seriál.