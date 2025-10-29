    V rodnom Poprade nosí kapitánsku pásku. Chceli bojovať o postup, no nedarí sa im

    Lukáš Janigoš.
    Lukáš Janigoš. (Autor: archív LJ)
    Peter Cingel|29. okt 2025 o 08:00
    ShareTweet0

    Rozhovor s kapitánom Popradu Lukášom Janigošom.

    V nedávnej minulosti sa v Poprade hrala druhá liga a v roku 2019 dokonca baráž o postup do tej najvyššej. Hráči FK po domácej výhre 2:0 prehrávali v Trenčíne niekoľko minút pred koncom 3:1, čo by ich posúvalo vyššie.

    Prišiel však gól domáceho mužstva a Popradčania napokon nepostúpili. Následne sa tím postupne prepadol až do regionálnych súťaží. Po sezóne 2023/24 sa FK Poprad (spolu s Lokomotívou Košice) vrátil do tretej ligy, kde pôsobí aj v súčasnosti.

    Domáce zápasy hráva v Národnom tréningovom centre v Poprade, ktorého vlastníkom je Slovenský futbalový zväz. Kapacita NTC je 5730 divákov.

    V minulom ligovom ročníku si mužstvo spod Tatier, ako nováčik súťaže TIPOS 3. ligy – skupina Východ, nepočínalo zle.

    Tento rok je to však už slabšie. V 14-člennom pelotóne sú po 11 kolách na 13. mieste tabuľky. Samozrejme, s takýmto umiestnením nemôže byť klub so slávnymi tradíciami spokojný.

    Skúsený 33-ročný LUKÁŠ JANIGOŠ nosí v Poprade kapitánsku pásku. Obranca, ktorý si zahral aj v druhej lige, je oporou a autoritou na ihrisku aj v kabíne. S Lukášom sme sa porozprávali o jeho futbalovej kariére, ale najmä o súčasnom dianí v mužstve.

    Aká bola a je vaša futbalová kariéra?

    S futbalom som začínal v rodnom Poprade, kde som prešiel všetkými kategóriami – od prípravky až po áčko. Po postupe do 2. ligy som však dostával čoraz menej priestoru, a tak som zvolil odchod do Svitu, ktorý vtedy hrával 3. ligu.

    Pôsobil som tam rok, no situácia v klube nebola ideálna, preto som sa presunul do Liptovského Hrádku, ktorý hral takisto 3. ligu, akurát skupinu Stred. Tam som napokon strávil päť sezón a následne som sa vrátil do Popradu, kde pôsobím už štvrtú sezónu.

    Aké zámery ste mali v FK Poprad pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka?

    Cieľom klubu bolo nadviazať na úspešnú jarnú časť minulej sezóny. Chceli sme sa pohybovať v pokojnom strede tabuľky, čo sa nám, žiaľ, zatiaľ nedarí. Namiesto toho sme na jej konci a čaká nás boj o záchranu. To, samozrejme, nikoho neteší. Verím však, že do konca jesennej časti ešte nejaké body získame a súčasnú situáciu aspoň trochu vylepšíme.

    V čom vidíte príčiny súčasného stavu?

    Keď sa nedarí mužstvu, ani výkony jednotlivcov nie sú dostatočné – a to je prípad každého hráča v tíme. Najväčším problémom je asi nevyrovnanosť výkonov. Na tom musíme popracovať – a ani ja nie som výnimka.

    Lukáš Janigoš.
    Lukáš Janigoš. (Autor: archív LJ)

    S kým si na ihrisku najviac rozumiete?

    V mužstve si najviac rozumiem so skúsenými hráčmi Majom Ferencom a Paťom Šimonovičom, s ktorými som hrával aj v Liptovskom Hrádku. Takže to spolu ťaháme už nejaký ten rok. Avšak aj s ostatnými spoluhráčmi máme dobré vzťahy, myslím si, že sme skutočne dobrá partia.

    Čo by ste chceli s mužstvom dosiahnuť?

    Cieľom je podávať čo najlepšie výkony a pomôcť mužstvu, aby sme do konca jesene získali čo najviac bodov a priblížili sa tímom pred nami. Na jar sa potom chceme čo najskôr dostať z bojov o záchranu.

    Čo robí Lukáš Janigoš, keď nehrá futbal?

    Voľný čas najradšej trávim s rodinou alebo kamarátmi. Okrem toho si rád zahrám aj iný šport – futsal či hokej. Oddychom je pre mňa aj sledovanie futbalu v televízii, no rád si pozriem aj dobrý film alebo seriál.

    Tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    12
    10
    2
    0
    36:9
    32
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    12
    10
    2
    0
    33:9
    32
    V
    R
    V
    V
    V
    3
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    12
    7
    2
    3
    27:20
    23
    V
    R
    V
    V
    P
    4
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    12
    7
    0
    5
    24:19
    21
    V
    V
    V
    P
    V
    5
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    12
    5
    3
    4
    24:18
    18
    R
    P
    P
    P
    P
    6
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    12
    5
    2
    5
    20:23
    17
    P
    R
    P
    V
    R
    7
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    12
    4
    4
    4
    28:23
    16
    P
    R
    P
    R
    P
    8
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    12
    4
    3
    5
    22:22
    15
    P
    V
    P
    R
    V
    9
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    12
    4
    3
    5
    15:18
    15
    V
    V
    V
    R
    R
    10
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    12
    3
    5
    4
    12:15
    14
    R
    V
    R
    P
    V
    11
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    12
    3
    3
    6
    17:21
    12
    P
    P
    V
    V
    V
    12
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    12
    3
    1
    8
    10:21
    10
    V
    P
    P
    P
    P
    13
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    12
    2
    2
    8
    12:39
    8
    P
    P
    R
    R
    P
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    12
    0
    2
    10
    10:33
    2
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Lukáš Janigoš. rozhovor
      Lukáš Janigoš. rozhovor
      V rodnom Poprade nosí kapitánsku pásku. Chceli bojovať o postup, no nedarí sa im
      Peter Cingel|dnes 08:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»V rodnom Poprade nosí kapitánsku pásku. Chceli bojovať o postup, no nedarí sa im