Katastrofa, lamentoval tréner po derby. Súpera nakopla aj červená, získal prvé body

„Bol to ťažký zápas, hlavne psychicky a to pre obidve mužstvá. Išli do zápasu s taktikou, že chceme trochu brániť, potom urobiť nejaký pressing. To nám vyšlo, dali sme dva góly,“ vravel tréner domácich Tomáš Boháčik.

Jeho tím od 33. minúty hral v oslabení, keď Miroslav Kovanič ako posledný hráč fauloval unikajúceho Adama Kureka.

„Zápas ovplyvnila červená karta, ktorá bola zaslúžená, no potom sme prispôsobili už všetko tomu, aby sme ho zvládli. Možno to aj hráčov ešte viac vyhecovalo. Chlapci išli na dno síl a rozhodlo väčšie chcenie,“ uviedol Boháčik.