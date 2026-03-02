Prešov pred záchranárskymi prácami mení trénera. Mužstvo nereagovalo na jeho podnety

Po základnej časti futbalovej I. ligy sa rozhodol pre zmenu trénera jedenásty tím tabuľky 1. FC Tatran Prešov.
Pozíciu hlavného kouča opúšťa 51-ročný Vladimír Cifranič, ktorého zverenci po zimnej pauze získali zo štyroch duelov iba jeden bod.
"Je to pravda, rozhodli sme o tom pred malou chvíľou. Tréner končí po spoločnej dohode. Tréner sám cítil, že mužstvo nereagovalo na jeho podnety.
Bola to korektná debata, sám povedal, že je ochotný odísť, aby mužstvu neuškodil. Jeho prístup si vážim, bolo to korektné,“ povedal prezident klubu Ľuboš Micheľ pre web sport.aktuality.sk.
Počas zimnej prestávky údajne prestali v Tatrane fungovať niektoré veci a mužstvo potrebuje impulz.
"Tréner vravel, že skúsil všetko, ale odozva od hráčov nebola. V záujme klubu tak cítil, že je čas na zmenu. Uvidíme, či zmena zaberie. Vážim si prístup trénera, málokedy sa niekto takto zachová. Na slovenské pomery je to rarita,“ pokračoval Micheľ.
Nadstavbovú časť v skupine o udržanie sa začnú Šarišania počas najbližšieho víkendu na pôde poslednej Skalice.
A v prípade zaváhania budú mať pred Záhorákmi už len dvojbodový náskok. Za desiatym Komárnom aktuálne zaostávajú len o bod.
"Máme vytypovaných kandidátov, aby sme v sobotu mali nového trénera. Aktuálne prebiehajú rokovania, boli by sme radi, keby sa to dnes, zajtra uzavrie,“ dodal Micheľ.
