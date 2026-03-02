Prešov pred záchranárskymi prácami mení trénera. Mužstvo nereagovalo na jeho podnety

Tréner FC Tatrana Prešov Vladimír Cifranič.
Tréner FC Tatrana Prešov Vladimír Cifranič. (Autor: TASR)
SITA|2. mar 2026 o 13:00
ShareTweet0

Nadstavbovú časť v skupine o udržanie sa začnú na pôde poslednej Skalice.

Po základnej časti futbalovej I. ligy sa rozhodol pre zmenu trénera jedenásty tím tabuľky 1. FC Tatran Prešov.

Pozíciu hlavného kouča opúšťa 51-ročný Vladimír Cifranič, ktorého zverenci po zimnej pauze získali zo štyroch duelov iba jeden bod.

"Je to pravda, rozhodli sme o tom pred malou chvíľou. Tréner končí po spoločnej dohode. Tréner sám cítil, že mužstvo nereagovalo na jeho podnety.

Bola to korektná debata, sám povedal, že je ochotný odísť, aby mužstvu neuškodil. Jeho prístup si vážim, bolo to korektné,“ povedal prezident klubu Ľuboš Micheľ pre web sport.aktuality.sk.

Počas zimnej prestávky údajne prestali v Tatrane fungovať niektoré veci a mužstvo potrebuje impulz.

"Tréner vravel, že skúsil všetko, ale odozva od hráčov nebola. V záujme klubu tak cítil, že je čas na zmenu. Uvidíme, či zmena zaberie. Vážim si prístup trénera, málokedy sa niekto takto zachová. Na slovenské pomery je to rarita,“ pokračoval Micheľ.

Nadstavbovú časť v skupine o udržanie sa začnú Šarišania počas najbližšieho víkendu na pôde poslednej Skalice.

A v prípade zaváhania budú mať pred Záhorákmi už len dvojbodový náskok. Za desiatym Komárnom aktuálne zaostávajú len o bod.

"Máme vytypovaných kandidátov, aby sme v sobotu mali nového trénera. Aktuálne prebiehajú rokovania, boli by sme radi, keby sa to dnes, zajtra uzavrie,“ dodal Micheľ.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Tréner FC Tatrana Prešov Vladimír Cifranič.
    Tréner FC Tatrana Prešov Vladimír Cifranič.
    Prešov pred záchranárskymi prácami mení trénera. Mužstvo nereagovalo na jeho podnety
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov pred záchranárskymi prácami mení trénera. Mužstvo nereagovalo na jeho podnety