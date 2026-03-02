Rozhodnutie SFZ ich obralo o postup. Naším cieľom je potrápiť každého, hovorí opora stredu poľa

Vpravo Štefan Košč v drese FK Gerlachov.
Vpravo Štefan Košč v drese FK Gerlachov. (Autor: archív ŠK)
Peter Cingel|2. mar 2026 o 11:35
ShareTweet0

Adeptov na postup je viacero a na jar sa očakávajú zaujímavé a dramatické súboje.

FK Gerlachov v minulom ligovom ročníku siahal po postupe do tretej ligy. Ak by Slovenský futbalový zväz posunul vyššie MFK Snina a nie FK Inter Bratislava, mohla sa v dedine na Horný Šariš s približne 1000 obyvateľmi hrať súťaž riadená SFZ.

Gerlachovčania však z „nepostupu“ tragédiu nerobia. Mužstvo sa snaží v najvyššej regionálnej súťaži dosahovať čo najlepšie výsledky a predovšetkým hrať atraktívny futbal pre svojich fanúšikov.

FK zimoval na dobrom štvrtom mieste tabuľky s bilanciou 8 výhier, 1 remíza a 4 prehry so skóre 30:10, čo predstavuje zisk 25 bodov.

Na prvý Partizán Bardejov stráca sedem, na druhú FK Čaňa päť a na tretie TJ Sokol Kendice dva body. Piate ŠK Záhradné má 21 bodov a šieste MŠK Medzilaborce 20.

Najlepšími strelcami mužstva sú Carlos David Mena Jimenez (Kolumbia) s jedenástimi gólmi a Yefer Yair Cordoba Perea (Kolumbia), ktorý skóroval sedemkrát.

V mužstve momentálne pôsobia štyria legionári. Okrem dvoch spomínaných aj Jesus Alberto Rangel Parra (Venezuela) a Artem Venedikto (Rusko). Všetci patria k oporám tímu a pravidelne nastupujú v základnej zostave.

Venezuelský hráč si na Slovensku rýchlo zvykol na iný typ futbalu. Jeho cieľom je vyššia súťaž
Súvisiaci článok
Venezuelský hráč si na Slovensku rýchlo zvykol na iný typ futbalu. Jeho cieľom je vyššia súťaž

Počas zimy skúsený tréner Rastislav Kica, ktorý prišiel pred začiatkom sezóny z Partizána Bardejov (opačným smerom sa vybral dovtedajší tréner FK Vladislav Palša), skúšal niekoľko hráčov.

Zatiaľ sa presadil jeden – do mužstva sa vrátil Timotej Benka. Je však pravdepodobné, že na jar vybehnú v drese FK aj ďalší futbalisti.

Samozrejmosťou je, že v Gerlachove nastupuje aj viacero domácich hráčov. Jednou z výrazných opôr je stredopoliar Štefan Košč (27).

Počas kariéry pôsobil v kluboch ŠK Orlov, TJ Sokol Plavnica, Partizán Bardejov, 1.FK Svidník, OFK SIM Raslavice a v FK Gerlachov. Na jeseň nastúpil v 14 zápasoch (liga aj pohár), odohral 1238 minút, strelil štyri góly a videl tri žlté karty.

Vľavo Štefan Košč v drese FK Gerlachov.
Vľavo Štefan Košč v drese FK Gerlachov. (Autor: archív ŠK)

Jeden z tvorcov hry Hornošarišanov, technicky veľmi dobre vybavený hráč s herným prehľadom, hodnotí doterajší priebeh zimnej prípravy takto:

„Zimnú prípravu sme začali 22. januára, pričom väčšina kádra zostala pokope. Trénujeme trikrát do týždňa, z toho dvakrát na umelej tráve v Bardejove a jeden tréning absolvujeme na 4. základnej škole, kde sa zameriavame na rozvoj dynamiky a sily.“

K prípadným posilám sa vyjadrovať nechcel: „Čo sa týka nových chlapcov, nemyslím si, že je mojou úlohou hodnotiť hráčov. Na to máme trénera a vedenie.“

Mužstvo pôsobí vyváženým dojmom a nechýbajú mu ani výrazné individuality, ktoré by sa uplatnili aj minimálne o súťaž vyššie. Tímu sa darí a nálada v kabíne je pozitívna.

„V kabíne panuje dobrá nálada, keďže spolu hráme už niekoľko rokov. Väčšina z nás sa pozná aj mimo tréningov a zápasov, čo prispieva k dobrej atmosfére.“

Vľavo Štefan Košč v drese FK Gerlachov.
Vľavo Štefan Košč v drese FK Gerlachov. (Autor: archív ŠK)

Štvrtú ligu čaká náročná jar. Adeptov na postup je viacero a očakávajú sa zaujímavé a dramatické súboje.

„Favoritov je viac – Kendice, Čaňa či Bardejov. Z môjho pohľadu však ani my nie sme mimo boja o postup, keďže aj minulý rok sme bojovali o popredné priečky. Chceme vyhrať čo najviac zápasov a pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke.

Naším cieľom je potrápiť každého súpera našou hrou, podávať konzistentné výkony počas celej odvetnej časti a získať čo najviac bodov,“ dodal na záver Štefan Košč.

Tabuľka Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Vpravo Štefan Košč v drese FK Gerlachov.
    Vpravo Štefan Košč v drese FK Gerlachov.
    Rozhodnutie SFZ ich obralo o postup. Naším cieľom je potrápiť každého, hovorí opora stredu poľa
    Peter Cingel|dnes 11:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Rozhodnutie SFZ ich obralo o postup. Naším cieľom je potrápiť každého, hovorí opora stredu poľa