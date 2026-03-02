Rozhodnutie SFZ ich obralo o postup. Naším cieľom je potrápiť každého, hovorí opora stredu poľa

FK Gerlachov v minulom ligovom ročníku siahal po postupe do tretej ligy. Ak by Slovenský futbalový zväz posunul vyššie MFK Snina a nie FK Inter Bratislava, mohla sa v dedine na Horný Šariš s približne 1000 obyvateľmi hrať súťaž riadená SFZ.
Gerlachovčania však z „nepostupu“ tragédiu nerobia. Mužstvo sa snaží v najvyššej regionálnej súťaži dosahovať čo najlepšie výsledky a predovšetkým hrať atraktívny futbal pre svojich fanúšikov.
FK zimoval na dobrom štvrtom mieste tabuľky s bilanciou 8 výhier, 1 remíza a 4 prehry so skóre 30:10, čo predstavuje zisk 25 bodov.
Na prvý Partizán Bardejov stráca sedem, na druhú FK Čaňa päť a na tretie TJ Sokol Kendice dva body. Piate ŠK Záhradné má 21 bodov a šieste MŠK Medzilaborce 20.
Najlepšími strelcami mužstva sú Carlos David Mena Jimenez (Kolumbia) s jedenástimi gólmi a Yefer Yair Cordoba Perea (Kolumbia), ktorý skóroval sedemkrát.
V mužstve momentálne pôsobia štyria legionári. Okrem dvoch spomínaných aj Jesus Alberto Rangel Parra (Venezuela) a Artem Venedikto (Rusko). Všetci patria k oporám tímu a pravidelne nastupujú v základnej zostave.
Počas zimy skúsený tréner Rastislav Kica, ktorý prišiel pred začiatkom sezóny z Partizána Bardejov (opačným smerom sa vybral dovtedajší tréner FK Vladislav Palša), skúšal niekoľko hráčov.
Zatiaľ sa presadil jeden – do mužstva sa vrátil Timotej Benka. Je však pravdepodobné, že na jar vybehnú v drese FK aj ďalší futbalisti.
Samozrejmosťou je, že v Gerlachove nastupuje aj viacero domácich hráčov. Jednou z výrazných opôr je stredopoliar Štefan Košč (27).
Počas kariéry pôsobil v kluboch ŠK Orlov, TJ Sokol Plavnica, Partizán Bardejov, 1.FK Svidník, OFK SIM Raslavice a v FK Gerlachov. Na jeseň nastúpil v 14 zápasoch (liga aj pohár), odohral 1238 minút, strelil štyri góly a videl tri žlté karty.
Jeden z tvorcov hry Hornošarišanov, technicky veľmi dobre vybavený hráč s herným prehľadom, hodnotí doterajší priebeh zimnej prípravy takto:
„Zimnú prípravu sme začali 22. januára, pričom väčšina kádra zostala pokope. Trénujeme trikrát do týždňa, z toho dvakrát na umelej tráve v Bardejove a jeden tréning absolvujeme na 4. základnej škole, kde sa zameriavame na rozvoj dynamiky a sily.“
K prípadným posilám sa vyjadrovať nechcel: „Čo sa týka nových chlapcov, nemyslím si, že je mojou úlohou hodnotiť hráčov. Na to máme trénera a vedenie.“
Mužstvo pôsobí vyváženým dojmom a nechýbajú mu ani výrazné individuality, ktoré by sa uplatnili aj minimálne o súťaž vyššie. Tímu sa darí a nálada v kabíne je pozitívna.
„V kabíne panuje dobrá nálada, keďže spolu hráme už niekoľko rokov. Väčšina z nás sa pozná aj mimo tréningov a zápasov, čo prispieva k dobrej atmosfére.“
Štvrtú ligu čaká náročná jar. Adeptov na postup je viacero a očakávajú sa zaujímavé a dramatické súboje.
„Favoritov je viac – Kendice, Čaňa či Bardejov. Z môjho pohľadu však ani my nie sme mimo boja o postup, keďže aj minulý rok sme bojovali o popredné priečky. Chceme vyhrať čo najviac zápasov a pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke.
Naším cieľom je potrápiť každého súpera našou hrou, podávať konzistentné výkony počas celej odvetnej časti a získať čo najviac bodov,“ dodal na záver Štefan Košč.